Ion Aramendi comunica una decisió important sobre el futur de 'Reacció en Cadena'

Després d'anunciar la renovació de 'El Diario de Jorge',Telecinco també mou fitxa davant el preocupant desgast de 'Reacció en cadena'. El concurs d'Ion Aramendi, que durant mesos va ser un dels pilars de les tardes de la cadena, travessa ara la seva etapa més delicada. Des de la sortida de Los Mozos de Arousa, el programa ha perdut audiència de manera progressiva, estant molt per sota del que s'esperava, al voltant del 7/8% de quota de pantalla.

Mentre formats veïns com 'Tardear' o 'El Diario de Jorge' han aconseguit oxigenar-se després del recent reajustament horari, el concurs d'Ion Aramendi s'ha convertit en l'esglaó més feble de la franja vespertina de Telecinco. El seu desgast no només llastra el seu propi rendiment, sinó que arrossega cap avall la mitjana diària del canal, ja de per si en plena batalla per recuperar terreny davant la competència.

Amb aquest panorama, Mediaset ha decidit prendre mesures dràstiques per intentar frenar la caiguda i evitar que 'Reacció en Cadena' acabi en la llarga llista de formats cancel·lats. D'aquesta manera, Ion Aramendi va ser l'encarregat de donar la notícia aquest dilluns: "En res estrenem nova imatge, noves proves i nous jocs que són súper senzills i divertits".

| Mediaset

Un anunci que justament arriba en un moment especialment simbòlic, ja que, aquell mateix dia, 'Reacció en cadena' va acomiadar el seu equip més veterà. Els Matemàtics, després de setmanes dominant la competició i amb un pot acumulat de 171.723 euros, van ser derrotats pel grup rival, Família de profes. Un canvi de cicle dins del programa que sembla alinear-se amb la nova etapa que s'acosta.

La renovació promet ser profunda. Més enllà d'ajustaments estètics, tot apunta a una reestructuració en la dinàmica del concurs, en un intent de fer-lo més àgil i accessible per a una audiència que, en part, ha deixat de connectar amb la seva fórmula actual. No obstant això, 'Reacció en Cadena' ho té difícil davant l'imbatible 'Pasapalabra', que ha aconseguit pujar per sobre del 20% en algunes de les seves emissions.