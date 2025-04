Roberto Leal revela quins presentadors es neguen a participar a 'Pasapalabra'

Roberto Leal és un dels rostres més estimats com a presentador de la televisió. En el seu llarg recorregut com a comunicador, el seu gran impuls va ser com a presentador d''Operación Triunfo 2017'. Allà, va conquerir el cor dels concursants i de tots els espectadors amb el seu somriure i alegria.

Mesos més tard de tancar la seva primera edició com a mestre de cerimònies del talent show, el periodista va protagonitzar una impactant portada de Men's Health. Ara, set anys després, el sevillà ha tornat a marcar múscul a la portada als seus 45 anys.

A la revista, també ha repassat la seva trajectòria professional i de la seva tasca actual al capdavant de 'Pasapalabra', que continua recollint bones dades d'audiència cada dia. "Bé, he tingut la sort que la meva carrera ha anat molt sincronitzada amb aquesta imatge. He tingut la benaurada carambola d'estar en programes familiars i blancs, que tenien molt a veure amb mi i que, a més, han anat molt bé: Operación Triunfo, Pasapalabra".

Respecte a aquest últim concurs, el presentador ha desvelat quines figures d'Atresmedia li han donat la negativa a participar a 'Pasapalabra'. Tot ha succeït quan el periodista li ha preguntat sobre algun "concursant somiat" que li agradaria que participés en les proves.

| Antena 3

El sevillà no s'ha tallat i ha assenyalat el següent. "Vaig a tirar pels de la casa que no venen, a veure si ho aconsegueixo ja", ha començat desvelant. "SusannaGriso, que no ha vingut encara en cinc anys. Josep Pedrerol, un altre que tampoc ha vingut en tot aquest temps, i Mónica Carrillo. Són ara mateix els tres que m'han donat un no rotund a venir".

Així, Susanna Grisoo, Mónica Carrillo i Josep Pedrerol no estarien disposats a enfrontar-se a la pista musical, entre altres proves del format. Encara que aquesta no és la primera vegada que l'andalús fa un crida pública als seus companys. L'any 2021, Roberto Leal va visitar 'Espejo público', l'espai de Susanna Grisoo, i no va dubtar a declarar el següent. "Molta gent, no miro a ningú, no vol venir a Pasapalabra perquè pensa que s'equivoca..."

Sense pèls a la llengua, també va revelar al magazine vespertí que una altra de les presentadores que no s'atreveix a acudir a 'Pasapalabra' és Sandra Golpe, actual presentadora de les notícies de les 15:00 de la tarda. Susanna Grisoo, en escoltar això, va definir la seva companya i a ella com "les gallines d'Antena 3, les covardes".

| Atresmedia, tveo.cat

Per la seva banda, Josep Pedrerol va afirmar al podcast de Club 113 que es nega rotundament a acudir a 'Pasapalabra'. Les seves raons principals són la pressió que implica enfrontar-se a les proves i la seva falta de preparació davant les preguntes que s'avaluen al programa. L'última vegada que Roberto Leal va insistir a Josep Pedrerol va ser al gener d'aquest any, després de la visita de José Álvarez.

"Josep, has de venir. Un líder ha de venir al programa líder, així que els líders es reuneixen. Déu els cria i ells es reuneixen", va declarar el convidat mirant a càmera al programa de Roberto Leal.