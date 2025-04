Gran sorpresa a TV3: Ricard Ustrell deixarà 'Col·lapse' la pròxima temporada

El futur de 'Col·lapse' de Ricard Ustrell a TV3 és tota una incògnita. El format d'entrevistes està vivint la seva millor temporada en el prime time del dissabte. No obstant això, Ricard Ustrell ha pres una decisió important que deixa en l'aire el seu futur de cara a la pròxima temporada.

Segons ha publicat en exclusiva El Periódico, Ricard Ustrell ha decidit fer un parèntesi en la seva trajectòria televisiva i ha pres la decisió de prendre's un descans de 'Col·lapse'. El presentador ha decidit centrar-se en 'El matí de Catalunya Ràdio', així com en la seva vida personal, tenint en compte que fa just un any va ser pare del seu segon fill. Cal destacar que fins ara Ricard Ustrell presenta el matinal radiofònic de 6h a 12h i gravava 'Col·lapse' els divendres a la tarda.

No obstant això, la sortida de Ricard Ustrell no hauria d'implicar directament la cancel·lació de 'Col·lapse' de cara a la pròxima temporada. La cadena podria optar per apostar per un nou presentador que s'encarregui de presentar l'espai d'entrevistes. És per això que TV3 estaria analitzant actualment totes les opcions abans de prendre decisions.

| TV3

Aquesta inesperada decisió per part de Ricard Ustrell arriba en un dels millors moments en audiències de 'Col·lapse', que ha aconseguit el lideratge absolut de la nit del dissabte. Fa unes setmanes, amb el seu especial pels 100 programes, va marcar un dels millors resultats de la seva història amb un fantàstic 15,4% de share i 202.000 seguidors de mitjana. 'Col·lapse', que va ser el format no informatiu més vist del dia a TV3, va congregar 743.000 espectadors únics.

Aquesta setmana, no obstant això, 'Col·lapse' canviarà de dia i s'emetrà en la nit del divendres, a causa de la final de la Copa del Rei que agafarà el seu lloc el dissabte. El programa de TV3 comptarà com a convidats amb Artur Mas, Isabel Gemio i Jordi Bosch, així com les seccions de Joel Díaz i Laura Fa. A més, 'Col·lapse' també estarà pendent de l'actualitat informativa amb una tertúlia sobre la mort del papa Francesc i el seu funeral, que serà el dissabte.