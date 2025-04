'Masterchef' llança 'El Repte', el nou concurs per participar en la seva pròxima edició

L'univers 'MasterChef' fa un pas més en la seva expansió digital amb el llançament de "El Reto". Un nou concurs culinari que es desenvoluparà a través de l'APP MasterChef World i que permetrà a tres aficionats complir el somni de participar en el primer programa de la pròxima edició de 'MasterChef 14'.

Aquest nou format, que començarà al maig i finalitzarà al desembre, estarà limitat a 25.000 participants. Constarà de quatre fases eliminatòries i dues finals que posaran a prova les habilitats culinàries, la creativitat i la passió per la cuina de milers de seguidors del programa.

La primera fase, denominada Recepta Exprés, consistirà en que els concursants hauran de pujar unes fotos de la seva recepta i compartir-la per aconseguir un mínim de likes per passar a la següent etapa. En la Fase 2, Segueix al Xef, els participants hauran de cuinar en directe guiats per xefs col·laboradors com Raquel Meroño o Futurlife21, mentre una intel·ligència artificial valorarà les seves elaboracions en base a la seva fidelitat visual, temps de preparació i presentació.

| Shine Iberia

La Fase 3, una de les més esperades, inclourà l'enviament d'una "caixa misteriosa". Cadascun d'ells rebrà una caixa misteriosa al seu domicili que només podrà obrir-se quan comenci el streaming en directe, la caixa contindrà els ingredients de les 8 mini proves eliminatòries. Només els més destacats accediran als esdeveniments presencials de la Fase 4, que se celebraran en diferents ciutats espanyoles. Allà, 150 concursants seran seleccionats pels Coaches VIP, qui formaran equips de vuit integrants.

Els 8 membres per cada equip, un total de 64 participants, competiran en la següent fase, que se celebrarà a l'escola d'hostaleria de Sevilla i de la qual únicament dos seleccionats per equip accediran a la gran final. Aquests finalistes participaran en una gran final presencial, en la qual es decidiran els tres guanyadors definitius que tindran l'oportunitat de cuinar en el primer programa de MasterChef 14.

Nacho Ibernón, director de comunicació de Shine Iberia, va destacar que Espanya serà el primer país en el qual el format 'MasterChef' transcendeixi la televisió per endinsar-se completament en el món digital. "Estem molt contents de ser el primer país en el qual el concurs transcendeix del format televisiu i busca noves fronteres en el món digital. En la nostra forta aposta per 'MasterChef' en digital, amb una comunitat que ja supera els 5.5 milions de followers entre totes les plataformes. Per a nosaltres el veritable repte és connectar la nostra marca amb altres públics de la mà de creadors de contingut i influencers de les principals xarxes socials".

| Shine Iberia

Per la seva banda, Carlos Celorrio, CEO de MasterChef World APP, va subratllar la complexitat d'un projecte ambiciós i multidisciplinari com aquest, que ja compta amb importants acords de patrocini amb marques com Amazon Fresh com a supermercat oficial, Room Mate 'Hotels', Carbonell, Hi Campus Innova i Correos, que serà el proveïdor logístic oficial de "El Reto".

El concurs comptarà amb un total de 8 coaches vip que seran els encarregats de conformar els equips finals i triar els concursants que passen a la fase final de "El Reto", així com als tres guanyadors. Entre el jurat hi haurà Carlos Maldonado, Marina Rivers, Delicious Martha & Rvben García, Paula Feel, María Reus Huang, Esttikk & JDalmau, Luzu i ViruZz i Andrea Garte.