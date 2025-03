La important novetat de 'Pasapalabra' que ha anunciat Roberto Leal a Antena 3

'Pasapalabra' no deixa de sorprendre en les seves emissions cada dia. Un dels seus grans reclams és la visita de diferents personalitats cada setmana que acudeixen al programa a promocionar els seus projectes, però sobretot a gaudir amb les seves diferents proves. És el còctel perfecte entre diversió, tensió i aprenentatge amb un mateix objectiu, que el concursant resolgui el rosco i s'emporti el pot.

Fa menys d'un mes, Manu Pascual va estar a punt d'emportar-se el pot de 'Pasapalabra' en l'emissió del dimarts 25 de febrer. Es va quedar novament a una sola resposta de guanyar el gran premi, que ascendia a 1.276.000 euros. Amb aquest intent, el concursant suma ja tres ocasions en què ha fregat la victòria a 'Pasapalabra'.

Tot això és possible gràcies als segons que en cada prova aconsegueixen els seus ajudants famosos. Proves com una de quatre, paraules creuades, on són? ola pista musical en què la música és la principal protagonista.

| Antena 3

Precisament 'La pista musical' és una de les proves més conegudes i més divertides de 'Pasapalabra'. Consisteix a endevinar una cançó en el menor temps possible comptant amb diferents pistes com àudio, dades o la lletra. En cada entrega, tant famosos com concursants ens deixen grans moments i fins i tot queda al descobert el gran talent que oculten alguns participants en cantar.

Doncs ara no només valdrà amb cantar, sinó que el ball tindrà especial protagonisme en el concurs. "Anem a inaugurar el racó del ball", començava explicant Roberto Leal. I és que el programa ha anunciat una trencadora novetat titulada com el Dancing Corner!

"Aquella persona que estigui asseguda aquí a la meva esquerra ballarà", ha dit, assenyalant un seient concret del públic. "És un lloc escollit només per als semideus", ha bromejat. Així, el concurs d'Antena 3 ha decidit "crear" un lloc molt especial entre el públic.

| Atresmedia

Aquest racó ha quedat oficialment inaugurat amb el duel musical entre Manu i Rosa i amb la cançó 'Grita', de Jarabe de Palo. Tots han al·lucinat amb aquesta novetat i amb com de bé s'ho ha passat l'espectador que l'ha inaugurat. El presentador ha explicat: "Aquest seient en cada programa el sortejarem".

Amb aquest canvi, 'Pasapalabra' dona més protagonisme al públic, permetent-li ballar en viu i gaudir del seu minut de glòria davant de tota Espanya. Això sí, serà una prova a la qual només els més valents podran enfrontar-se.