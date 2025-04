La fita que ha aconseguit 'Operación Triunfo' just abans d'arrencar els seus càstings

Prime Video ha revelat l'èxit de #OTCover2025. En només 7 dies ha generat més de 13.100 vídeos a TikTok i ha assolit la impressionant xifra de més de 110 milions de visualitzacions. Un èxit abans del retorn de la nova edició d' 'Operación Triunfo', que s'estrenarà al setembre en exclusiva a Prime Video a Espanya i en més de 30 països i territoris de Llatinoamèrica.

Recordem que els aspirants han tingut l'oportunitat de pujar a TikTok un vídeo de 45 segons, dividit en 15 segons de presentació i 30 segons d'interpretació musical a cappella, de l'1 al 7 d'abril. Aquest any s'ha aconseguit una participació molt més intensa en un temps rècord. Ha aconseguit una mitjana de 1.870 vídeos diaris, assolint 13.129 vídeos en total i més de 110 milions de visualitzacions a TikTok.

Cal destacar que, en l'edició anterior, es van assolir 29.832 vídeos i 88 milions de visualitzacions a TikTok en 20 dies. Un total de 318 aspirants han estat premiats amb el Passe Prime, que els permetrà evitar les llargues cues en els càstings presencials.

| Prime Video

Els càstings per trobar els 16 concursants de la nova edició d' 'Operación Triunfo' començaran el 5 de maig a Barcelona.Les audicions conclouran, a més, el 12 de juny a Madrid després de recórrer un total de nou ciutats espanyoles. Els fans podran seguir en directe tot el procés a través del canal de YouTube d' 'Operación Triunfo'.

En la primera fase dels càstings, els aspirants cantaran a cappella durant aproximadament 20 segons. Els seleccionats rebran l'icònica enganxina que els donarà accés a la següent fase.

La segona fase es realitzarà a porta tancada i els candidats hauran de preparar 3 cançons. Per a la seva primera interpretació comptaran amb l'acompanyament del pianista Pablo Lluch. Per a la resta podran triar entre ser acompanyats per instruments sense amplificar o cantar a cappella. La primera cançó de cada fase haurà de seleccionar-se d'una playlist de cançons, que aquest any s'ha ampliat a 100 temes, duplicant l'oferta de l'any passat.

La tercera i última fase tindrà lloc a Barcelona amb els candidats seleccionats a les nou ciutats. Aquí s'escolliran els 18 aspirants que competiran a la Gala 0 per entrar a l'Acadèmia.Els subscriptors de Prime Video podran gaudir en exclusiva de dos episodis especials: un amb els millors moments de les primeres fases i un altre dedicat al càsting final.