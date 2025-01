Ningú esperava la petició directa de Roberto Leal a Josep Pedrerol a 'Pasapalabra'

El plató de 'Pasapalabra' continua sent un espai on les personalitats més inesperades es creuen. Aquest dilluns 27 de gener va ser el torn de José Álvarez, conegut reporter de 'El Chiringuito de Jugones'. El periodista va debutar en el concurs d'Antena 3 com a part de l'equip blau, liderat per Rosa i completat per l'actriu Mabel Lozano.

Tanmateix, més enllà de les dinàmiques de 'Pasapalabra', Roberto Leal va aprofitar l'ocasió per reprendre una vella aspiració: aconseguir que Josep Pedrerol, conductor de 'El Chiringuito', accepti participar a 'Pasapalabra'. "Jo ho intento sempre", va confessar Roberto Leal dirigint-se a José Álvarez. Com a part de la seva estratègia, va demanar al reporter que enviés un missatge directe a Josep Pedrerol, animant-lo públicament a acceptar la invitació.

José Álvarez, sense dubtar-ho, va mirar a càmera i va llançar un missatge carregat d'entusiasme: "Josep, has de venir. Un líder ha de venir al programa líder, així que els líders es reuneixen. Déu els cria i ells es reuneixen". Les paraules van arrencar l'aprovació immediata de Leal, qui va exclamar: "Què bonic això!".

| Atresmedia

Durant el programa, Roberto Leal també va voler indagar sobre els inicis de José Álvarez a 'El Chiringuito de Jugones', un recorregut que ell mateix va qualificar com a peculiar: "És una història rara. Jo vaig estudiar Periodisme, però era futbolista. Jo vaig jugar en set països, tenia molt bagatge i un dia vaig anar a 'El Chiringuito' per parlar d'això. Estava entre el públic, vaig parlar una mica amb Josep i li vaig donar una samarreta d'un equip de Gibraltar".

"Vam parlar l'endemà i em va dir que com sabia anglès, perquè jo havia viscut als Estats Units, que me n'anés a Manchester, que arribaven Guardiola i Mourinho. Em va dir que no deixés el futbol, però que treballés amb ells i anéssim veient. Als tres mesos ja estava a tope amb 'El Chiringuito' i ja porto vuit anys", va relatar José Álvarez.

El reporter també va compartir les seves impressions sobre el seu pas per 'Pasapalabra', destacant les diferències amb el format esportiu en el qual s'ha consagrat: "Això és una altra història. A 'El Chiringuito' ens tornem bojos amb els equips, però aquí hi ha pressió. Jo em sento responsable del que li passi a Rosa, però és molt divertit".