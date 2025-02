Rosco d'infart a 'Pasapalabra': Manu està al límit de l'expulsió contra Rosa

La tensió i la competitivitat han estat presents durant tot el programa de 'Pasapalabra' aquest dimecres 12 de febrer. Encara que Jandro ha aconseguit rebaixar-la amb els seus sorprenents trucs de màgia, ha arribat el moment del Rosco i el nerviosisme ha tornat a l'arena. Manu i Rosa s'han enfrontat un dia més: ell ha començat amb 129 segons, mentre que ella ha començat gairebé al mateix nivell, amb 124 per davant.

Encara que Manu ha començat liderant la lluita a 'Pasapalabra', Rosa ràpidament s'ha posat al seu nivell i l'ha superat, acabant la primera volta amb 20 encerts. Però el temps se li tirava a sobre, i no ha pogut controlar els seus nervis, cometent així un error, i acabant el seu Rosco amb 22 encerts i 1 error.

Mentrestant, Manu es trobava a 4 encerts del pot, i només necessitava un encert més per aconseguir l'empat. El cronòmetre no parava de comptar i li faltaven les lletres E, J, O i X. Després de passar en diverses ocasions, decidia respondre la X i la J, amb respostes correctes, sumant dos encerts més al seu marcador.

| Atresmedia

També es jugava amb la lletra E amb la definició "Persona que té per ofici netejar el calçat", que responia "Esmerador", però era incorrecte. No obstant això, malgrat comptar amb un error, però 23 respostes encertades, aconseguia guanyar la jornada de 'Pasapalabra'. D'aquesta manera, serà Rosa la que s'enfronti a la temuda cadira blava en el pròxim programa de 'Pasapalabra' per intentar recuperar la seva posició.

En audiències, el passat 2024, 'Pasapalabra' amb un 17,7% i 1.653.000 espectadors va seguir imbatible un any més des del seu retorn a Antena 3, superant el seu competidor en 7,1 punts. Cada tarda, van seguir el concurs més de 3,3 milions d'espectadors únics. Van aconseguir l'emissió més vista i de major quota de l'any en un programa d'entreteniment amb el pot d'Óscar, que va assolir 3.243.000 espectadors de mitjana i un 30,1%