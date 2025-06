'La Revuelta' compleix el desig dels seus fans amb una sorprenent novetat al programa

Si alguna cosa defineix 'La Revuelta', és el factor sorpresa. El programa mai revela qui serà el convidat fins que David Broncano ho anuncia en directe. Mai saps què passarà amb Jorge Ponce en plena Gran Via i, a més, el presentador no té guió ni dades del convidat, així que tot és pura improvisació. Literalment, és un show que triomfa dia rere dia.

I els surt bé. Tanmateix, de vegades la comprensió del públic preval sobre l'espectacle. Això va ser precisament el que li va passar al conductor de l'espai de La 1 fa unes setmanes. Com que es tracta d'un programa d'entrevistes adreçat a tots els públics, molts seguidors de 'La Revuelta' van reclamar que s'entengués tot el que passava a l'escenari.

I no és que David Broncano parli de pressa o articuli malament, tot i que també ha rebut crítiques per això, sinó que, quan els visita una figura pública estrangera, ell mateix s'encarrega de traduir en el moment. Però això no és suficient per a l'espectador. Es perden matisos, el sentit d'algunes frases i, en general, l'experiència pot esdevenir feixuga per a qui veu el programa.

Per això, RTVE va decidir prendre mesures. Amb la visita de l'estrella internacional d'ahir, Ed Sheeran, el programa va incorporar subtítols per primera vegada en aquest tipus d'entrevistes. D'aquesta manera, es va garantir que els espectadors poguessin seguir cada detall de la conversa sense perdre matisos ni el ritme del show. Va ser una solució ben rebuda per l'audiència, que feia temps que la demanava.

| RTVE

Així, l'entrevista d'ahir era tan important que va tenir subtítols. "Avui donarà temps de subtitular-ho? Que d'aquí queden quatre dies perquè s'emeti...", va expressar David Broncano abans de presentar el cantant internacional Ed Sheeran.

Normalment, l'equip de 'La Revuelta' sol gravar el programa el mateix dia d'emissió, però amb Ed Sheeran van fer una excepció. Aprofitant la seva estada a Madrid per a dos concerts, el van gravar dissabte a les nou del matí.

El mateix Ed Sheeran va gaudir molt de la seva estada al show, una cosa poc habitual, ja que no sol concedir entrevistes durant les seves gires. Fins i tot va assegurar que li va semblar millor que molts altres programes on ha estat, destacant la llibertat amb què es parla de tot.

En audiències, aquest dimarts 3 de juny, 'La Revuelta' ha estat el més vist de La 1 amb un 13,5% de quota i 1.688.000 seguidors. L'espai de David Broncano, que és la segona opció de la seva franja per sota de 'El Hormiguero', reuneix 4.016.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió. A més, 'La Revuelta' comença amb un 11,3% i puja fins a un màxim del 15,6% de share