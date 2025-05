Melody esclata contra David Broncano i exigeix disculpes per assistir a 'La Revuelta'

La Melody ha reaparegut davant dels mitjans després de deu dies de silenci després de la final d’Eurovisió. En una roda de premsa, a la qual ha assistit TVeo, la cantant ha tingut temps per mostrar totes les seves impressions després de quedar en la posició 24 al festival. Tanmateix, també ha aprofitat per respondre a David Broncano després d’unes paraules desafortunades a ‘La Revuelta’.

"Havia de venir la Melody, per una vegada. Això estava acordat des de fa dos mesos. S’ha enfadat, no sabem per què", va comentar David Broncano a ‘La Revuelta’. "Em fa ràbia perquè estava fet des de fa dos mesos. Llavors ha arribat, ha anat allà a casa seva, ha baixat les persianes i està allà tranquil·lament. Li desitgem que es recol·loqui tranquil·lament", afegia el presentador en unes paraules que no han agradat a la Melody.

D’aquesta manera, la cantant ha començat assenyalant la premsa en general: "M’ha fet una mica de mal que alguns companys d’algunes cadenes o de la mateixa cadena han fet comentaris una mica despectius cap a la meva persona i la meva actuació. Vaig deixar molt clar que no faria premsa i s’han dit coses que no són. Al marge d’això, quan he demanat alguns dies de descans, crec que per sobre de tot hi ha la salut mental".

| RTVE

"Hi ha hagut algun programa de televisió en què s’ha rigut que jo hagi anat a casa meva per poder veure la meva família i el meu fill i que necessités temps. No em sembla bé, perquè he vist que han parlat molt de la salut mental i que cal cuidar-se i no m’agrada gaire aquesta doble moral. Es parla d’això, que jo demani un descans i a mi se’m vagi al coll", afegia.

A més, ha fet referència directa al comentari de David Broncano: "Que es faci broma o burla de mi dient que potser estaré a casa meva baixant les persianes i equilibrant-me mentalment. Jo soc més humorista que qualsevol humorista perquè m’encanta el ‘cachondeo’, però crec que la salut mental no és per portar-la a l’humor. Cadascú lluitem amb la nostra motxilleta i això s’ha de respectar, igual que jo crec que respecto els companys".

| RTVE

No s’ha de burlar de la posició i del número perquè jo no em fico en les audiències de cadascú. Jo respecto cadascuna de les persones i em sembla de molt mal gust que arribin a riure’s des del mateix canal i el mateix artista que ha fet que Espanya s’uneixi per amor a l’art", concloïa la Melody.

Minuts més tard, després de ser preguntada per un periodista, la Melody ha confirmat que no anirà a ‘La Revuelta’: "Ara mateix no hi aniré. Aniré als programes on a mi se’m respecti i em donin el meu lloc com a artista. Sempre estic oberta a unes disculpes perquè com a persones tots ens podem equivocar, jo la primera, però això també ha d’arribar".