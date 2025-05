Yolanda Ramos es nega a respondre dues preguntes a David Broncano a 'La Revuelta'

Yolanda Ramos va ser la convidada d'aquest dijous a 'La Revuelta'. L'actriu és una de les més estimades en el format que ha visitat en diverses ocasions. I ahir, va tornar a conquerir el públic amb la seva naturalitat coberta d'humor i desimboltura.

La intèrpret va acudir a promocionar 'Viaje de fin de curso: Mallorca', una comèdia de Prime Video sobre un grup d'estudiants confinats en un hotel per un brot de COVID durant el seu viatge de comiat. Més de 50 alumnes, 2 professores, un hotel i molts, molts minibars…

Justament comèdia no va faltar i la xerrada va ser, una vegada més, "un passeig fascinant per la ment de Yolanda Ramos" com ha declarat David Broncano. I és que es va parlar fins i tot de la salut mental, però des de l'espontaneïtat de Yolanda Ramos. Va explicar moltes anècdotes, però no es va atrevir a contestar dues preguntes...

Va ser ja al final de l'entrevista quan David Broncano va formular les dues preguntes clàssiques del format de RTVE: "relacions sexuals en l'últim mes" i "diners al banc". "No et diré res", avisava la convidada abans de l'exposició d'excuses.

| RTVE

Pel que fa al patrimoni va començar amb aquesta frase: "Si dic la veritat... és que no la diré", expressava abans de mostrar-se ferma davant la seva decisió: "No la puc dir perquè ningú em creuria". "És més o menys del que pensem?", preguntava el presentador de 'La Revuelta' amb intenció de treure'n informació.

La resposta tan directa i inesperada de Yolanda Ramos va provocar el riure. "És una merda com un borinot". "Molt menys i ho dic sincerament i amb el cor", va revelar sense voler apropar-se a cap xifra. "La gent em veu i es pensa que tinc molts diners i en tinc molt pocs". Tot i això, l'actriu va confessar que, gràcies a la gent que la contracta i confia en la seva feina, s'ha pogut comprar una casa i reformar-la, però no a Madrid sinó a Cadis. Per això, ha donat a entendre que allà se li han anat molts diners.

"Però és que fliparíeu. O sigui, fliparíeu", bromejava en referència a la poca quantitat de diners al banc. Sobre la pregunta del sexe no va fer tanta broma. Va confessar que no li agrada parlar d'aquests temes i que no té gaire bons en el rànquing de puntuacions que David Broncano estableix.