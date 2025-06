David Broncano paralitza 'La Revuelta' per una cosa mai vista entre el públic

El que semblava una entrevista més dins del to habitual de 'La Revuelta' va acabar convertint-se en un dels moments més comentats del programa. En ple directe i amb David Broncano xerrant amb l'actor Sergi López, una assistent del públic es va quedar adormida al seu seient, protagonitzant una escena tan insòlita com còmica.

La situació va ser descoberta per l'humorista Miguel Campos, que va interrompre la conversa per assenyalar el que estava passant entre bastidors. "Està passant una cosa que no ha passat en tots els anys que portem fent aquest programa, tant a 'La Revuelta' com a 'La Resistencia'", va avisar Miguel Campos. Va ser llavors quan va revelar el que havia notat: "És la primera vegada que s'ha adormit algú del públic".

La càmera va enfocar llavors l'espectadora en qüestió, que, efectivament, estava profundament adormida. David Broncano, lluny d'incomodar-se, va reaccionar amb el seu humor habitual: "Tremenda migdiada s'ha fet la tia!", va exclamar, mentre el plató esclatava en rialles.

| RTVE

Llavors, David Broncano es va adreçar a l'espectadora, que, ja desperta i visiblement avergonyida, va intentar donar una explicació: havia fet una llarga espera al sol abans d'entrar. El presentador de 'La Revuelta', comprensiu, va reconèixer que "aquest programa és molt traïdor" i li va demanar que expliqués el que havia passat. "Sé que et posem en un compromís, però aquest programa és molt traïdor, què ha passat?", li preguntava.

La dona va explicar que havia arribat amb molta antelació tot i que la citació oficial era més tard. A més, va revelar que no era una assistent qualsevol: havia estat convidada personalment per un treballador de TVE. Això va donar peu a una nova broma de David Broncano, que no va deixar passar l'oportunitat de treure punta a l'assumpte: "Tens contactes dins del programa i l'hi pagues amb una tremenda becaina?".

Lluny d'enfadar-se, el presentador es va mostrar encantat amb el que havia passat. Fins i tot va rebutjar qualsevol compensació per part de l'espectadora, que es va oferir a donar-li alguna cosa per esmenar el descuit. David Broncano, fidel al seu estil relaxat, va tancar el moment amb un "gaudeix de la migdiada".