RTVE cancel·la 'Comando Actualidad': s'acomiada per la porta del darrere després de 17 anys

Sense anunci oficial ni comiat en pantalla, TVE ha decidit tancar una de les seves marques més veteranes: 'Comando actualidad' no continuarà a la graella. La notícia es va comunicar de manera interna dijous 29 de maig a l'equip dirigit per Sílvia Sánchez. 'Comando Actualidad' posa així fi a una trajectòria de 17 anys dedicada al reportatge social, segons ha publicat en exclusiva El Independiente.

Estrenat al març de 2008, el programa va néixer en plena efervescència dels formats de reporters en primera línia, a l'estil de 'Callejeros' o 'Mi cámara y yo'. En aquella època, l'enfocament directe, amb el periodista com a part activa de la narració, marcava tendència. 'Comando actualidad' es va sumar a aquesta corrent amb segell propi i va aconseguir, en les seves primeres temporades, situar-se entre els espais més vistos de La 1.

La seva tercera temporada va ser especialment destacada: entre setembre de 2009 i juliol de 2010, va superar els tres milions d'espectadors de mitjana per emissió, competint amb solvència davant de sèries com 'Hospital Central'. De fet, el 2009, en el reportatge "Els rics també ploren?", l'espai va mostrar per primera vegada a televisió Carmen Lomana en el que va ser el seu descobriment com a personatge. A més, després del seu èxit, el 2013 es va posar en marxa l'edició d'estiu anomenada 'Comando al sol'.

Al llarg de gairebé dues dècades, l'espai ha radiografiat els canvis socials del país des de múltiples angles: des del turisme d'elit i l'obesitat infantil, fins als efectes de la grip aviària o l'auge de l'ecoturisme. En la seva última temporada, l'equip estava format per reporters com Juan Carlos Cuevas, Mario Montero, Mónica Hernández, Sara Lozano, Marta Serrano, Rocío Orellana, Mila Payo, Clara Blázquez i Julia Varela.

Tot i el seu llegat, les dades actuals d'audiència no acompanyaven. De fet, l'última temporada va ser relegada al matí del cap de setmana de La 2, sense tenir el gran aparador del prime time. L'última emissió inèdita, emesa dissabte 31 de maig, amb prou feines va arribar als 45.000 espectadors, amb un 1,7% de quota.