Gerra d'aigua freda per a Bahar després de la darrera i dolorosa decisió d'Evren a 'Renéixer'

L'últim capítol de 'Renéixer' ha sacsejat l'audiència amb una muntanya russa emocional que ha deixat empremta. Mentre Bahar i Timur oferien declaracions en directe a televisió, els resultats de les proves toxicològiques d'Evren van irrompre en escena: tot net. El jove metge quedava exonerat davant l'opinió pública.

La notícia va ser rebuda a 'Renéixer' com un alleujament col·lectiu, especialment per Timur, que no va trigar a donar suport públicament al seu company. "No té sentit fer cas de rumors que només volen sabotejar la carrera d'un jove metge", va afirmar davant les càmeres, amb to ferm. I raó no li faltava, almenys en aparença. Perquè encara que Bahar també es va deixar arrossegar pel dubte, ara està convençuda que Evren no va consumir cap dosi indeguda i, per tant, no la va trair. El que ignora és que l'aparent innocència del metge es deu a una maniobra encoberta: Evren va alterar les seves mostres de sang sense que ningú ho sabés.

Després de l'escàndol, Bahar va voler trobar-se amb ell a 'Renéixer'. Havia passat per la perruqueria i el seu aspecte irradiava calma, però en el seu interior pesava la culpa. Només el va veure, el va abraçar amb força i es va disculpar per haver desconfiat. Li va confessar que, en veure'l desplomar-se en plena operació, es va deixar dominar per la por: "Em vaig deixar portar pels meus pensaments...", va dir entre llàgrimes.

| Atresmedia

Ella encara creu que poden afrontar el futur junts, fins i tot amb les seqüeles físiques que ell arrossega a 'Renéixer', però Evren, aquesta vegada, no va deixar cap espai a l'esperança. Davant l'intent de reconciliació, va ser taxatiu: no vol continuar. Bahar li va recordar quant ha significat per a ella, fins i tot li va agrair la dona en què s'ha convertit gràcies a ell, però el mur d'Evren ja estava aixecat.

Desesperada, Bahar va intentar fer-li entendre que tot ha estat un malentès, però no va servir de res. Evren, decidit, va pronunciar les paraules que van tancar el capítol amb un nus a l'estómac: "No podem superar això. S'ha acabat". I sense més, va pujar a la seva moto i va desaparèixer, deixant enrere una Bahar trencada, al mig del carrer, entre llàgrimes i silencis.