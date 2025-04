El president de RTVE revela ara el gran estalvi que suposa 'La Família de la Tele'

Hores abans de l'apagada que va deixar Espanya sense llum durant més de sis hores en només cinc segons, el Senat acollia al matí una nova sessió de la Comissió Mixta de Control Parlamentari de RTVE. En ella, el president de RTVE, José Pablo López, va respondre a les preguntes dels vocals dels diferents partits i va oferir una actualització sobre la situació actual de la Corporació.

Just ahir, 'La família de la tele', el nou programa de les tardes de La 1, es preparava per a la seva segona posada en marxaamb un espectacular desfilada d'obertura. No obstant això, l'apagada va impedir la seva emissió, frustrant novament la seva estrena. Ara, l'espai ja compta amb una nova data per intentar-ho per tercera vegada.

Precisament davant tal estrena, el president va declarar que la producció de 'La família de la tele' ha suposat un estalvi per a la televisió públicaa diferència de l'anterior oferta de les tardes. Fins fa poc, la seva graella vespertina constava de 'La Moderna', 'La Promesa', 'Valle Salvaje', 'El Cazador' i 'Aquí la Tierra'. Tres sèries i dos concursos que eren "absolutament insostenibles des d'un punt de vista econòmic".

Per això, "la incorporació de 'La família de la tele' suposa un estalvi diari del 43% respecte als espais que estaven prèviament contractats per part de TVE". Aquests espais són 'La Moderna', que va finalitzar la seva emissió i 'El Cazador', programa que s'ha mogut al segon canal. Així, el nou magazín ocuparia aquest lloc.

A més, va assenyalar que la graella de La 1 està en "un procés de reestructuració" amb l'objectiu de "fer-la sostenible econòmicament". No obstant això, això no exclou l'aspiració d'aconseguir la major audiència possible, que també figura entre els principals objectius del president.

"Hem de combinar aquest objectiu amb el creixement d'audiència, perquè si jo fes sostenible la graella, però no tingués audiència, tindria un motiu de crítica. Per tant, he de fer dues coses alhora. Retallar (despeses) i pujar en audiència, que és com la quadratura del cercle, però en això estem", va sentenciar José Pablo López.

De moment, considera que han aconseguit l'objectiu, ja que estan tancant els primers quatre mesos de l'any amb una audiència mitjana del 10.4%a La 1. És a dir, la cadena es posiciona com la segona a nivell nacional en el que va d'any. Mentre que la tercera cadena, en referència a Telecinco, té una mitjana del 9.8%. Davant d'ambdós canals es troba Antena 3, que lidera el primer quadrimestre de 2025 amb un 12.6% de quota mitjana.