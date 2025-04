La 1 cancel·la l'emissió de 'La Revuelta' de David Broncano després de l'apagada.

Males notícies per als seguidors de 'La Revuelta' de David Broncano. Com està passant a la majoria de cadenes, La 1 també està adaptant la seva programació després de l'apagada que ha afectat tot Espanya. L'últim afectat ha estat 'La Revuelta', que no s'emetrà en l'access prime time aquest dilluns 28 d'abril.

Recordem que, inicialment, La 1 ha anunciat la cancel·lació de 'El Gran Desfile' previst per a l'estrena de 'La Familia de la Tele'. Després de suspendre's l'estrena fa justament una setmana per la mort del papa Francesc, l'apagada ha tornat a afectar l'arribada del format. Encara es desconeix si 'La Familia de la Tele' arribarà el dimarts 29 d'abril o si posposarà encara més la seva estrena.

D'aquesta manera, el Telediari amb Igor Gómez ha arrencat a les 14:30h, agafant el relleu de 'Mañaneros' de Javier Ruiz i Adela González. A més, l'espai s'ha durant tota la tarda amb tota l'última hora de l'apagada i la incorporació també de Marta Carazo. L'especial informatiu, per tant, també ha ocupat en lloc de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa', que tampoc s'han emès.

| RTVE

Al voltant de les 20h hi ha hagut un canvi en els presentadors, amb l'arribada de Marc Sala i Alejandra Herranz. Aquests han seguit amb l'especial, que seguirà durant l'horari del Telediari 2, així com en l'access prime time. Per tant, els serveis informatius seran els encarregats de suplir el lloc de 'La Revuelta' de David Broncano. No obstant això, tot apunta que sí es mantindrà l'emissió de 'MasterChef', encara que encara no hi ha notícies al respecte.

Més enllà de la necessitat informativa després de l'apagada, tot apunta que l'espai tampoc haurà pogut gravar la seva entrega durant aquesta tarda. Recordem que, en la seva última emissió,'La Revuelta' va baixar en audiències amb la visita de Belén Esteban i María Patiño fins a un 10,3% de quota i 1.299.000 espectadors. D'aquesta manera, 'El Hormiguero' va aconseguir la millor distància històrica en programa i en coincidència (16,6% vs 10,7%) respecte al de David Broncano a TVE.