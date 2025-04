La inesperada decisió de La 1 amb les seves tardes que afecta directament 'La Promesa'

Nous canvis en la programació de La 1 després de la tan esperada cancel·lació de 'La Familia de la Tele'. L'espai tenia previst la seva estrena per a aquest dilluns 28 d'abril, després de retardar-se inicialment l'arribada el dimarts 22, però l'apagada va tornar a cancel·lar la desfilada. 'La Familia de la Tele' arribarà finalment el dilluns 5 de maig, per la qual cosa La 1 ha hagut d'adaptar la seva programació vespertina.

Com ja havia anunciat durant el matí, hi haurà un especial informatiu després del Telediario, presentat per Marta Carazo i Lluis Guilera. Aquest ocuparà l'espai de 15:50h a 16:50h, franja que tindrà 'La Familia de la Tele' a partir de la pròxima setmana. Just després, a les 16:50h, tornarà 'Valle Salvaje', que també va suspendre la seva emissió el dilluns.

Cal destacar que, en el pròxim capítol de 'Valle Salvaje', al ser testimoni de com Mercedes s'humilia demanant perdó a Victoria, Alejo pren mesures amb l'ajuda dels seus germans. A més, Victoria descobreix les veritables intencions de José Luis: mai podrà ocupar el lloc que li correspon. D'altra banda, Úrsula s'interessa per la vida sentimental de Rafael i aquest la sorprèn amb la seva resposta, mentre que els gelos d'Adriana són cada vegada més evidents.

| RTVE

D'aquesta manera, just després, també tornarà 'La Promesa', però ho farà amb doble episodi, allargant la seva emissió fins a les 19:40h. Per tant, La 1 rescatarà el capítol que no es va poder emetre aquest dilluns. Just després, serà 'Aquí la Tierra' amb Jacob Petrus qui amplia gairebé una hora la seva emissió, abans del Telediario. A més, ja en prime time, malgrat la cancel·lació de 'That's my jam', tornarà 'La Revuelta' a les 22h.

Recordem que, en el pròxim capítol de 'La Promesa', Catalina té clar que vol casar-se amb Adriano i li ho fa saber al seu pare. Lorenzo es queda molt preocupat per l'amenaçant anunci del regal d'Ayala i s'espera el pitjor. Curro i Pía continuen investigant la possible implicació de Lorenzo en l'assassinat de Dolores. Ricardo es disculpa amb Rómulo després del seu desencontre, mentre tots continuen al·lucinant amb el canvi d'actitud de Petra.