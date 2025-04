La 1 posa nova data a l'estrena de 'La Família de la Tele', més tard del que s'esperava

Després d'una sèrie d'imprevistos que van obligar a canviar els seus plans en més d'una ocasió, RTVE ja té nova data per a l'estrena de 'La Familia de la Tele'. El programa havia de debutar originalment el 22 d'abril, però la sobtada mort del papa Francesc un dia abans va obligar a la cadena a modificar la seva programació. Reprogramat per al dilluns 28, tampoc va poder estrenar-se després de l'apagada que va deixar sense electricitat el país només quatre hores abans de l'emissió.

Aquest 29 d'abril, la corporació ha decidit continuar prioritzant els continguts informatius, alterant de nou la seva graella. L'emissió del programa musical 'That's My Jam', prevista per al prime time del dimarts, també ha estat cancel·lada. Pel que fa a 'La Familia de la Tele', RTVE ha deixat clar que no s'estrenarà aquesta setmana, descartant fins i tot un possible canvi al dimarts.

D'aquesta manera, l'estrena de 'La Familia de la Tele' es trasllada novament al pròxim dilluns 5 de maig. La notícia ha estat confirmada públicament per un dels col·laboradors, Martín Bianchi, durant una intervenció a la Cadena SER.

| RTVE

El calendari tampoc ajudava: la setmana inclou el festiu nacional de l'1 de maig, i el divendres 2 és també festa en diverses comunitats, entre elles Madrid, cosa que complica l'estratègia d'assentament del nou format. Com ja va succeir amb l'anterior ajornament, RTVE ha optat per esperar set dies més i llançar el seu programa sense sobresalts.

Recordem que 'La Familia de la Tele' es presenta com un living show inspirat en els grans magazins tradicionals, però amb una posada en escena i una realització completament diferents. Un bocí de vida quotidiana en directe l'objectiu del qual, a més d'informar i entretenir, és ser útil a l'espectador. El plató, a més, es presentarà com un barri, una plaça bonica amb edificis.

Al capdavant d'aquesta gran família televisiva hi haurà María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Hi participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco, entre d'altres.