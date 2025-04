La 1 cancel·la l'esperada estrena de 'That's My Jam' amb Arturo Valls pel tall de llum

L'apagada viscuda aquest dilluns a Espanya continua alterant la programació de les cadenes de televisió. RTVE és la que més s'està bolcant amb l'incident, emetent especials informatius durant pràcticament tot el dimarts. Uns canvis que també afecten el prime time, ja que La 1 ha decidit cancel·lar l'estrena de 'That's my jam' amb Arturo Valls prevista per a aquest 29 d'abril.

D'aquesta manera, en el seu lloc, La 1 emetrà un especial informatiu per seguir de prop els últims problemes provocats per l'apagada. Per tant, els espectadors hauran d'esperar al dimarts 6 de maig per poder gaudir de l'estrena de 'That's my jam' amb Arturo Valls.

Recordem que, en cada entrega de 'That's my jam', dos equips de celebrities competeixen, cara a cara, en una nit de música, jocs i actuacions inoblidables. Tot per fer-se amb el preuat premi del programa: el radiocasset daurat.

| RTVE

'That’s My Jam: que el ritme no pari' inclou tres grans blocs: jocs, reptes musicals i un gran duel final. Encara que l'atzar mana i cada programa és diferent. 'Micros fora', 'Do Re Mix', 'I pega la volta', 'Air Guitar', 'Un dos test', 'Vinil en vilo'… són alguns dels divertits jocs en què el reconeixement de cançons, la mímica, el ball o els coneixements musicals seran clau. En el segon bloc arribarà el 'Karaoke Impossible', en què una ruleta digital decidirà a quin desafiament musical s'enfrontarà cada convidat.

'Raigs de Veu' és la prova final que ho decideix tot. Cada parella s'enfrontarà al desafiament d'acabar la lletra d'una cançó correctament o acabar completament xopa. El repertori musical inclou cançons espanyoles i internacionals, perquè els espectadors també puguin jugar i cantar a casa.

Entre els famosos que passaran per 'That's My Jam' destaquen Amaia, Ana Guerra, Angy, Beatriz Luengo, Carlos Baute, Chanel, Coti o David Bustamante. També Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Elena Furiase, Elena Rivera, Eva Soriano, Grison, María del Monte, María León o Maribel Verdú. Així com Marta Sánchez, Paco León, Rozalen, Ruth Lorenzo, Secun de la Rosa, Vicco, Vicky Martín Berrocal o Xuso Jones, entre d'altres.