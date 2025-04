Juan del Val demana perdó a 'El Hormiguero' després de burlar-se del kit de supervivència

Aquest dilluns, Espanya s'ha paralitzat uns minuts a causa del gran apagat que ha afectat tota la península. La majoria de cadenes modificaven la seva graella per oferir informació d'última hora. No obstant això, Antena 3 sorprenia mantenint l'emissió de 'El Hormiguero', encara que en circumstàncies mai vistes.

El programa començava amb una reflexió de Pablo Motos sobre el que ha passat i rebia la visita de Juan y Medio. Després de l'entrevista, el presentador donava pas a la tertúlia en què el tema estrella de la nit ha estat l'apagat i com ho ha viscut tota Espanya.

Un dels col·laboradors que va acudir a la xerrada, malgrat el caos que es va viure a la ciutat per desplaçar-se, va ser Rubén Amón. Ell mateix va acudir amb un transistor que va permetre a tot l'equip informar-se de l'última hora sobre el que estava passant. Aquest dispositiu electrònic forma part del kit de supervivència que fa unes setmanes la Unió Europea recomanava.

Justament, fa un mes aquesta notícia va servir de mofa per a Juan del Val, que no es va prendre gaire seriosament les recomanacions des de Brussel·les. "Gràcies a aquest equip de supervivència i kit que tant li molestava a Juan, resulta que alguns hem cobert totes les necessitats començant per les informatives", llançava Rubén Amón en retret al seu company.

| Atresmedia

"Vols demanar perdó?", li recomanava Pablo Motos perquè es retractés. "Gairebé sempre dic el que penso, però hi ha moltíssimes vegades que m'equivoco i aquesta va ser una nit", va començar espetant el protagonista d'aquesta història.

"Jo vaig dir 'un transistor, a aquestes altures?' i avui estava al costat de Rubén 'encén, encén'", reconeixia l'escriptor. I no va dubtar a advertir sobre el que faria ell l'endemà. "Recomano a tothom comprar un transistor amb moltíssimes piles, per si de cas".

I va afegir una reflexió davant de tals successos. "Hi ha personalitats, entre les quals m'incloc i no només ho dic per l'anecdòtic del transistor, però sí que és veritat que tendeixes a pensar 'escolta, mai no passarà res'", sentenciava el comunicador.