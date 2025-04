La petició d'una convidada de 'La Revuelta' que David Broncano mai havia esperat

Anit, el programa de 'La Revuelta' va passar a la franja del late night després que les semifinals de la Copa del Rei entre Real Madrid-Real Sociedad arribessin a pròrroga. Però això no va impedir que David Broncano no faltés a la seva cita amb els seus espectadors més fidels.

Ahir va rebre la visita de Álvaro Cervantes i Miriam Garlo, una actriu sorda que acaba d'alçar-se amb la Biznaga de Plata. Els intèrprets van presentar 'Sorda', la primera pel·lícula 100% accessible per a tothom. I com que el programa és una gran oportunitat per donar visibilitat a aquests casos, la convidada va voler advertir a David Broncano sobre el següent...

Com és costum, en començar el programa, el presentador s'anima i toca el bombo repetides vegades per animar la gent i començar per tot el que és alt, però ahir no va poder fer-ho. Abans que el prengués, Miriam Garlo el va detenir suplicant-li el següent: "Si us plau, no el toquis. A algunes persones sordes ens molesta bastant", ja que entre el públic hi havia bastantes persones sordes.

| RTVE

El jiennenc es va prendre aquesta intervenció, com totes, amb humor, però va voler indagar en aquest problema que pateixen les persones sordes: "Et molesta el so del bombo per ser una persona sorda o és una cosa que et passa a tu concretament?", li va preguntar a l'actriu.

"Cada persona sorda és un món, però sé que hi ha persones sordes a les quals els molesta molt, com a mi. Per a mi, el so significa dolor". I no només dolor físic, sinó també psicològic: "Em marejo, se'm regira l'estómac i, a nivell psíquic, fujo. Les persones sordes notem les vibracions, es mouen pel nostre cos".

El curiós és que el gest de tocar el bombo correspon al nom de David Broncano en llengua de signes. "Per a mi és un honor tenir un signe, encara que, al mateix temps, és una mica contradictori, perquè generalment a les persones sordes no els agrada", va bromejar Broncano. Malgrat la confusió, el presentador va agrair tenir un signe assignat en aquest llenguatge.