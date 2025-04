Audiències: la Copa del Rei arrasa a La 1, però 'Supervivientes' aconsegueix resistir

La semifinal de la Copa del Rey arrasa en audiències a La 1 davant 3.787.000 espectadors i el 27,1% de quota. A més, la 'Pròrroga' va ser el més vist del dia amb 4.117.000 i un 35,6%. Just després, 'La Revuelta' aconsegueix un bon 12,1% de share i 700.000 seguidors.

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiències amb pujada en la seva tercera setmana a Telecinco amb un fantàstic 18,5% de share i 1.307.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera, que marca un bon 11,1% i 1.549.000 en el seu express, puja a un 22,7% en els espectadors entre 25 i 44 anys.

La tercera posició és per a 'Renacer', que baixa davant la forta competència fins al 7,7% i 768.000 a Antena 3 davant la forta competència. Just abans, 'El Hormiguero' aconsegueix un bon 11,6% i 1.683.000. 'Quién quiere ser millonario?' cau a laSexta a un 3,4% i 337.000 telespectadors. No pot en coincidència amb 'Codi 10', que també baixa fins a un 4,7% i 352.000 fidels a Cuatro.

'El Programa de Ana Rosa' és segona opció

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (15,6% i 325.000) és segona opció en audiències de la seva franja, davant el lideratge amb màxim de 'Vamos a ver' (15,1% i 452.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta. Per la seva banda, 'Espejo Público' puja a un 13,9% i 320.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' lidera amb un 23,7% i 1.632.000.

'Tardear' torna a baixar unes dècimes en audiències fins a un 9,1% i 709.000 espectadors. A més, 'El Diario de Jorge' es manté en audiències amb un 10,1% i 697.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', puja a un estupend 11,1% i 799.000 seguidors des d'Antena 3.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 14,9% i 1.259.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,9% de share i 1.059.000 en el seu primer capítol i un 13,9% i 1.084.000 en el segon. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en audiències amb un 9,4% de share i 751.000 espectadors.

| Atresmedia

Just després, 'Pasapalabra' arrasa amb un gran 19,6% i 1.833.000 fidels des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es queda en un estupend 11,1% i 1.092.000 seguidors a La 1.

La 1 lidera el dimarts en audiències

La 1 lidera en audiències en la jornada del dimarts 1 d'abril amb un 15,5% de share. Antena 3 aconsegueix la segona posició amb un estupend 13,2%, mentre Telecinco es queda en un 11,1% com a tercera. laSexta amb un 6,9% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,1%.