David Broncano, obligat a donar explicacions després d'una desaparició a 'La Resistencia'

'La Revuelta' va arrencar aquest dijous 27 de març amb una sorpresa per als espectadors de La 1. Des de l'arrencada del programa, amb David Broncano en escena, va quedar en evidència l'absència de Grison, peça clau de l'equip. El músic no es trobava en el seu lloc habitual sobre l'escenari del Teatre Príncipe Gran Vía.

El mateix David Broncano es va encarregar d'abordar la situació en directe: "Tenim un petit incident". La falta de Grison a la taula al costat de Ricardo Castella era un fet inusual en la història de 'La Revuelta'. "És de les poques vegades que ha passat això en vuit anys", va assenyalar el presentador, recordant amb humor com en altres ocasions l'havien reemplaçat amb "un pal de fregar al revés".

Per omplir el buit deixat per Grison, Sergio Bezos, responsable d'escalfar l'ambient amb el públic al plató abans de la gravació, va decidir sumar-se a la taula. "Està guapo ser Grison una estona", va bromejar mentre imitava els efectes sonors que el músic sol fer cada nit.

| RTVE

Al llarg del programa, David Broncano va oferir més explicacions sobre l'absència del seu company durant l'entrevista amb Karra Elejalde. "No ha pogut venir per una moguda, però està viu, no és de salut. Un encreuament de calendari, que no arribava. És una tonteria, un assumpte logístic. Tenia una actuació i nosaltres començàvem una mica abans", va aclarir.

Malgrat la confusió inicial, la incògnita sobre el parador de Grison es va resoldre ràpidament gràcies a la premsa local d'Elx. El músic es trobava gaudint de les Paelles organitzades pels estudiants de la Universitat Miguel Hernández. Aquest esdeveniment va coincidir amb la gravació de 'La Revuelta' i li va impedir tornar a Madrid a temps per un avançament en els horaris

En audiències, 'La Revuelta' es va quedar aquest dijous com a tercera opció en audiències amb un 11,3% i 1.482.000 telespectadors.El programa de David Broncano, no obstant, va pujar a un 17,8% en el target entre 25 i 44 anys. A més, més de 3,7 milions d'espectadors van connectar en algun moment amb 'La Revuelta'.