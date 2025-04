Gerro d'aigua freda per a Bahar després de l'últim moviment de Rengin a 'Renaixer'

Antena 3 va emetre ahir dimarts 1 d'abril, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

En aquesta nova entrega, han tornat a succeir greus esdeveniments. Sembla que Rengin no es rendeix i continua apostant per Timur malgrat tot. Després de tants anys de relació secreta, la parella s'ha enfrontat realment a la veritat entre ells.

Timur ha tornat a casa, però ella no l'esperava i els seus gestos ho han mostrat. "Creies que no tornaria?". Sense intercanviar moltes paraules, Timur va ser directe. No li va retreure la negativa de pagar la segona part de la hipoteca de la mansió, sinó que va fer autocrítica. Va reconèixer que la seva relació sempre va ser un secret i que al final, va perdre a ambdues.

Timur s'ha sincerat i ha parlat de Parla, de la seva doble vida i el dany causat. Va pensar que podria tenir dues famílies i fer feliç a una, però va fallar. Rengin, dolguda, va confessar que mai va voler res amb ell, ja que sempre va pensar en Bahar. Timur, seriós, va deixar clar que el seu retorn no era per diners ni per la hipoteca, sinó perquè li va fallar a ella també: "Compliré amb les meves obligacions, però no esperis més". Rengin, desesperada, li va oferir un últim intent: "I si ho intentem? Per Parla. Potser, es produeix un miracle". Però el silenci de Timur ho ha dit tot.

Però tot això no ha acabat aquí, ja que Rengin tenia preparat un últim moviment per arruïnar a Bahar i proclamar-se una vegada més com la líder. Bahar ha obert les portes de la seva mansió per rebre a Seren i als seus pares. El que intentava ser una vetllada agradable, no ha estat així...

A la casa estaven tots reunits: Uras, Nevra, Gülçicek, Çağla, Timur, Umay… Però malgrat els esforços per mantenir les aparences, es notava la tensió en l'ambient. Una cosa que ningú ha pogut dissimular. La cordialitat inicial es va esvair ràpidament, i una tensió palpable flotava en l'aire.

La mare de Bahar, amb la seva acostumada franquesa, no va trigar a llançar la primera bomba al pare de Seren: "De veritat vosaltres sou la nostra família política?", va preguntar, sense embuts ni contemplacions. Ell, director de l'acadèmia on Parla i Umay estudien, va intentar mantenir la compostura, però la tensió era palpable. L'escàndol del dia anterior entre les dues consogres seguia estant present, i cap intent de dissimular-ho havia aconseguit que desaparegués.

Just quan semblava que la situació havia arribat al seu punt màxim d'incomoditat, la porta es va obrir. Sense invitació i sense cap recança per obrir la porta de la mansió ha aparegut Rengin amb un gran somriure d'orella a orella. "Què malament em sembla...! Què seria d'aquesta festa sense mi?".

Per acabar-ho d'adobar, les seves paraules no s'han quedat aquí, ja que s'ha autopresentat amb unes paraules humiliants cap a Bahar: "Sóc la promesa de Timur... i la propietària d'aquesta preciosa casa d'herència familiar que veuen. Ja no té hipoteca. L'acabo de cancel·lar. Benvinguts".

Bahar s'ha quedat sense paraules i amb els ulls plorosos davant tal menyspreu i humiliació per part de Rengin. No només ella, sinó que tots s'han quedat de pedra davant la seva aparició i les seves dures declaracions. Veurem què passa en el següent capítol de 'Renacer'...