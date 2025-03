David Broncano i Lalachus responen sense filtres a la denúncia de les Campanades

David Broncano i Lalachusvan conquerir les Campanades convertint-se en les més vistes. Els dos humoristes van arrabassar el consolidat lideratge a Antena 3 després de tres anys. El duet va aconseguir un 31,2% de quota de pantalla i 4,8 milions d'espectadors. Va superar així el 28,1% i els 4,3 milions assolits per Antena 3, que va tornar a la segona posició.

Va ser una vetllada plena d'èxit i moltes rialles on va tenir cabuda l'humor en tot moment, encara que l'endemà, per Any Nou, van abundar les crítiques per a Lalachus. L'actriu, a mode de burla, va treure una estampeta amb la imatge de la vedella del Grand Prix.

Una cosa que no va agradar gaire a Abogados Cristianos i Hazte Oír, que van presentar una denúncia per un presumpte delictecontra els sentiments religiosos en mostrar l'estampeta religiosa alterada. Ara, per primera vegada i després de tres mesos, els protagonistes s'han pronunciat a 'La Revuelta', sense pèls a la llengua, sobre aquesta polèmica.

| RTVE

És important assenyalar que, segons l'acte del jutjat d'instrucció número 4 de Madrid, la denúncia va ser arxivada en considerar que "el gag en qüestió s'emmarcadins dels límits de la llibertat d'expressió". Amb "una clara intenció humorística i sense que en cap moment es faci referència religiosa en el diàleg entre els presentadors".

David Broncano i Lalachus han comentat la resolució de la denúncia a la secció de la col·laboradora aquest dimarts, 25 de març. "Fem les Campanades, ens denuncien què? Feliç!", va bromejar Lalachus fingint un somriure d'orella a orella en estar en una llista sobre els espanyols que més representen la felicitat, segons una recent enquesta.

"És veritat que és una frase que no esperàvem de tu. Vam fer les Campanades i ens van denunciar", ha introduït David Broncano. "Què ha passat amb això?", va preguntar Grison introduint així la resposta dels protagonistes a la querella presentada per Abogados Cristianos i Hazte Oír.

"No ho hem comentat, però la setmana passada el jutge a qui es va presentar la denúncia ho va mirar i va dir: 'Tenim coses més importants a fer, no molesteu'", va expressar David Broncano entre aplaudiments.