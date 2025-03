Una exconcursant de 'GH' apareix a 'La Revuelta' i carrega contra Aída Nízar

La setmana per a 'La Revuelta' va començar amb la seva rutinària intervenció del públic. Aquesta vegada David Broncano es va veure sorprès en conèixer la persona que ocupava el lloc de la banyera a primera fila. A l'inici del programa, l'espontània va interrompre l'emissió per desvelar el seu passat televisiu a Telecinco.

Al principi, a la dona en qüestió, la van col·locar en aquest lloc "perquè semblava una monja". Però quan va agafar el micròfon, a manera d'ironia, va expressar la negativa i va aprofitar per revelar al públic qui era ella: "És l'excusa perfecta perquè algú de 'Gran Hermano vingui a Televisió Espanyola'.

Declaració que va sorprendre el presentador i que l'espontània, Carla Pinto, va utilitzar per explicar que ella va ser la primera persona negra a concursar a 'Gran Hermano' per la cinquena edició. I va desvelar el greu enfrontament que va tenir amb Aída Nízar, concursant també d'aquell any.

La seva edició va passar a la història per la victòria de 'Fresita' i per una Aída Nízar que no va passar desapercebuda catapultant el seu salt a la fama. El programa va revisar a la pantalla els rostres que van conformar aquella edició per recordar a la convidada, però quan van assenyalar la foto d'Aída Nízar, no va trigar a espetar alguna cosa l'exconcursant de 'GH': "La maleïda Aída".

| RTVE

En aquell moment, va recordar la seva convivència amb ella: "Aquest va ser el meu gran problema del programa. Va ser la primera agressió física i sense que la fessin fora!". "Em va agredir, em va insultar i no va ser expulsada del programa, avui en dia l'haurien fet fora", va sentenciar Carla Pinto.

La protagonista va rememorar així un conflicte del reality en què Aída Nízar li va llençar un got d'aiguaquedant impune per l'organització del programa. També les paraules que va dir: "Vaig dir molt males paraules, que li rebentaria el cap contra el terra, però no ho vaig fer", va comentar entre rialles.

David Broncano, interessat en aquest desenllaç, li va preguntar si van tenir algun tracte després de sortir de la casa de Guadalix de la Sierra. Ella va afirmar que sí i va revelar el que va passar poc després quan ambdues van coincidir als passadissos de Mediaset entre les seves aparicions en plató.

"Després vam tenir alguna que altra baralla al menjador de Telecinco. Es va posar a vacil·lar i li vaig dir 't'estàs equivocant nena, ara no estàs dins' i la que va acabar amb una ampolla d'aigua a sobre va ser ella", va confessar l'espontània entre aplaudiments.