La petición de una invitada de 'La Revuelta' que David Broncano nunca había esperado

Anoche, el programa de 'La Revuelta' pasó a la franja del late night después de que las semifinales de la Copa del rey entre Real Madrid-Real Sociedad llegaran a prórroga. Pero eso no impidió que David Broncano no faltara a su cita con sus más fieles espectadores.

Ayer recibió la visita de Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, una actriz sorda que se acaba de alzar con la Biznaga de Plata. Los intérpretes presentaron 'Sorda', la primera película 100% accesible para todo el mundo. Y como el programa es una gran oportunidad para dar visibilidad a estos casos, la invitada quiso advertir a David Broncano sobre lo siguiente...

Como es costumbre, al empezar el programa, el presentador se viene arriba y toca el bombo repetidas veces para animar a la gente y comenzar por todo lo alto, pero ayer no pudo hacerlo. Antes de que lo cogiera, Miriam Garlo le detuvo suplicándole lo siguiente: "Por favor, no lo toques. A algunas personas sordas nos molesta bastante", ya que entre el público había bastantes personas sordas.

| RTVE

El jiennense se tomó esta intervención, como todas, con humor, pero quiso indagar en este problema que sufren las personas sordas: "¿Te molesta el sonido del bombo por ser una persona sorda o es algo que te pasa a ti concretamente?", le preguntó a la actriz.

"Cada persona sorda es un mundo, pero sé que hay personas sordas a las que les molesta mucho, como a mí. Para mí, el sonido significa dolor". Y no solo dolor físico, sino también psicológico: "Me mareo, se me revuelve el estómago y, a nivel psíquico, huyo. Las personas sordas notamos las vibraciones, se mueven por nuestro cuerpo".

Lo curioso es que el gesto de tocar el bombo corresponde al nombre de David Broncano en lengua de signos. "Para mí es un honor tener un signo, aunque, al mismo tiempo, es un poco contradictorio, porque generalmente a las personas sordas no les gusta", bromeó Broncano. A pesar de la confusión, el presentador agradeció tener un signo asignado en este lenguaje.