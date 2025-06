RTVE publica les bases del Benidorm Fest 2026, amb novetats importants

El Benidorm Fest 2026 comença a prendre forma i ho fa amb un paquet de canvis que transforma notablement el seu plantejament respecte a les edicions anteriors. RTVE ja ha publicat les bases de la nova edició del certamen. Entre les novetats destaquen la introducció d’un premi econòmic sense precedents, l’avançament de terminis, la creació d’un equip artístic professional i un reforç dels compromisos promocionals per als participants.

D’aquesta manera, per primera vegada des que es va recuperar el Benidorm Fest, RTVE oferirà una compensació econòmica a la candidatura guanyadora. Tot i que ja s’havia avançat en seu parlamentària per part del president de la Corporació, José Pablo López, les bases ho confirmen. Seran 150.000 euros bruts de premi, dividits entre l’artista o grup (100.000 euros) i els autors de la cançó (50.000 euros).

Fins ara, cap dels guanyadors anteriors, Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa o Melody, havia rebut una retribució econòmica per alçar-se amb la victòria. Aquesta decisió busca consolidar la competició com una plataforma professional més atractiva per a artistes i compositors d’alt nivell.

| Europa Press

Una altra modificació clau afecta el període de recepció de candidatures. Enguany, els aspirants tindran un marge més curt per enviar les seves propostes: del 5 de juny a les 10:00h fins al 24 de setembre a les 23:59h. L’any anterior, el termini s’estenia fins a l’octubre. Aquest avançament respon a una necessitat organitzativa clara i permetrà a l’equip de selecció treballar amb més antelació i cura, donada la gran quantitat de cançons que es presenten cada any.

Una altra de les demandes històriques dels seguidors del Benidorm Fest es materialitza per fi. RTVE incorpora un director artístic que liderarà un equip creatiu encarregat de supervisar les posades en escena i assegurar la coherència visual de l’esdeveniment. A més, RTVE podrà aportar el cos de ball per a les actuacions, reforçant així el nivell tècnic i escènic de l’espectacle.

A més, torna el 25% del jurat demoscòpic, que va ser eliminat l’any passat. Juntament amb el televot del públic conformarà el 50% de la votació popular, tenint en compte que l’altre 25 % correspondrà a trucades telefòniques en SMS o l’app RTVE Play. Finalment, l’altre 50% serà per al jurat professional.

Una altra novetat significativa afecta el recorregut promocional dels participants. Tots els artistes, independentment de la seva posició final al certamen, podran ser requerits per a esdeveniments organitzats o impulsats per RTVE, com ara el Benidorm Summer Fest 2026, les gales de Nadal, la Carrossa de l’Orgull o la Cavalcada de Reis. A canvi, la cadena pública abonarà els corresponents catxets i assumirà les despeses derivades. A més, el guanyador no podrà fer entrevistes en mitjans aliens a RTVE durant els dos mesos posteriors a la Final d’Eurovisió, llevat d’autorització expressa de l’ens públic.