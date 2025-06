Llista d'invitats d''El Hormiguero': de Melody a Karlos Arguiñano

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures del món de la cuina, música i interpretació. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 2 al dijous 5 de juny amb la important presència de Jean Reno, Elle MacPherson, Melody i Karlos i Joseba Arguiñano.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' començarà la setmana amb la visita de l'actor francès Jean Reno que presenta la seva primera novel·la, titulada "Emma sota el cel d'Oman". Es tracta d'una trepidant novel·la d'aventures en terres llunyanes protagonitzada per "una dona impossible d'oblidar".

Dimarts 3 de juny, visita per primera vegada el programa un dels icones mundials de la moda: la supermodel australiana Elle MacPherson. Visita Espanya com una de les convidades d'honor del 80è aniversari de la revista ELLE. Amb ella, Pablo Motos parlarà de la seva carrera professional, del seu recent llibre autobiogràfic i de la seva faceta com a empresària d'una exitosa firma que es basa en la filosofia del benestar i la cura mental.

| Atresmedia

Dimecres, 'El Hormiguero' rep per tot el que val a l'artista del moment, a la cantant Melody. La que ha estat la nostra representant al Festival d'Eurovisió concedeix la seva primera entrevista en un plató de televisió. A més d'explicar-nos com ha viscut tots aquests dies, ens presentarà el seu nou senzill, "El Apagón", i ens parlarà de la seva pròxima gira.

Finalment, dijous 'El Hormiguero' tanca la setmana amb la visita de dos dels cuiners més populars de la televisió: Karlos i Joseba Arguiñano. Pare i fill parlaran de l'èxit del seu programa "Cuina oberta de Karlos Arguiñano" que s'emet cada dia a Antena 3 i de les millors anècdotes familiars dels Arguiñano.

En audiències, durant el mes de maig, 'El Hormiguero' amb un 15,4% i 1.938.000 espectadors va encapçalar el rànquing com el programa més vist de la televisió per setè mes consecutiu. Amb el seu millor mes de l'any i des de novembre, va liderar conquerint cada nit més de 4,5 milions d'espectadors únics. A més, va aconseguir la major distància davant el seu nou competidor a la cadena pública (+4,1 punts) i augmenta a +5,8 punts la distància amb el seu rival privat a la franja.