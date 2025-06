Netflix llança el tràiler final d''Olympo', la seva nova sèrie juvenil, abans de l'estrena

Netflix ha llançat el tràiler final d''Olympo', la seva esperada sèrie juvenil. Després del final d''Élite', la plataforma va iniciar la producció d'aquesta ficció, la seva nova gran aposta en terreny juvenil, que s'estrenarà a nivell mundial el pròxim 20 de juny.

'Olympo' està protagonitzada per Clara Galle ('Ni una més'), Nira Osahia, Agustín Della Corte ("La societat de la neu"), Nuno Gallego ('Élite') i María Romanillos ('Paraíso'). La sèrie s'endinsarà en les aventures esportives, sentimentals i vitals d'un grup de joves esportistes d'elit. Aquests hauran de posar a prova fins on estan disposats a arribar per aconseguir els seus objectius.

D'aquesta manera, al CAR Pirineus entrenen els millors atletes del país, com Amaia (Clara Galle). És la capitana de la selecció nacional de natació artística, una noia autoexigent i que no es permet errors. Però quan Núria (María Romanillos), la seva millor amiga i companya d'equip, la supera per primera vegada, l'Amaia s'adona que alguns esportistes estan millorant el seu rendiment de manera inexplicable...

Olympo | Tráiler oficial (EN ESPAÑOL) | Netflix España

Després d'anys de portar el seu cos al límit i sacrificar la seva vida per l'esport, s'enfronten al dilema: fins on estan disposats a arribar?

'Olympo' és una sèrie creada per Jan Matheu, Laia Foguet i Ibai Abad. Està produïda per Zeta Studios i dirigida per Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad i Ana Vázquez.

Netflix estrenarà al setembre 'El Refugi Atòmic'

| Netflix

Recordem que una de les pròximes apostes de Netflix és 'El Refugi Atòmic', la nova sèrie creada per Álex Pina i Esther Martínez Lobato. Dels creadors de 'La Casa de Papel', 'Berlín' i 'Sky Rojo', estrenarà a nivell global els seus vuit capítols el pròxim 19 de setembre.

En un búnquer de luxe dissenyat per resistir qualsevol catàstrofe imaginable, un grup de multimilionaris es veu forçat a conviure després de tancar-se davant l'amenaça d'un conflicte global sense precedents. Kimera Underground Park es convertirà així en un escenari claustrofòbic per a dues famílies marcades per una ferida del passat. Aquest és l'inici d''El Refugi Atòmic' a Netflix.

Els habitants d'aquest refugi estan interpretats per Miren Ibarguren ('Todos mienten'), Joaquín Furriel ('El reino'), Natalia Verbeke ('Ana Tramel. El juego'), Carlos Santos ('El hombre de las mil caras'), Montse Guallar ('Sé quién eres'), Pau Simón, Alicia Falcó ('Las buenas compañías'), Agustina Bisio, i Álex Villazán ('Alma'), entre d'altres.