Juan del Val revela a 'El Hormiguero' la confusió més vergonyosa de Núria Roca

El que semblava una nit rutinària a 'El Hormiguero' es va transformar en un dels moments més divertits de la setmana gràcies a una confusió financera protagonitzada per Núria Roca. La història, relatada amb sorna per Juan del Val, va deixar clar que ni els més organitzats estan a salvo del caos que pot provocar una targeta de crèdit.

Tot va començar quan Pablo Motos va preguntar per un incident ocorregut hores abans de l'emissió de 'El Hormiguero'. Va ser llavors quan Juan del Val va prendre la paraula i va llançar la primera pista sobre el que venia: "Perquè conegueu el tipus de persona que és".

Segons el seu relat, Núria Roca havia arribat al camerino de 'El Hormiguero' alterada, convençuda d'haver estat víctima d'un frau. L'alarma va saltar després de veure al seu compte fins a 16 càrrecs: "Arriba al camerino completament irritada, molt nerviosa i em diu que l'han estafada. Que truqui al director del banc, a la del frau... un embolic!", va explicar Juan del Val.

Moguda per la sospita, Núria Roca va exigir parlar amb un responsable del seu banc per denunciar la suposada estafa. Fins i tot, com va relatar el seu marit, va expressar el seu enuig amb contundència: "Va arribar a dir-li que hi hauria d'haver més control, que quina vergonya". L'entitat, en un intent per tranquil·litzar-la, la va posar en contacte amb "la noia de frau, encantadora", qui li va recomanar desactivar la targeta com a precaució.

| Atresmedia

Però la mesura no va ser suficient per a la presentadora. "Em sembla poc. Anuleu-la!", va exigir amb fermesa, decidida a tallar d'arrel qualsevol accés estrany als seus diners. L'ordre es va complir sense demora i el procés de cancel·lació es va dur a terme.

Tanmateix, just quan el banc ja havia bloquejat la targeta i estava tot resolt, Núria Roca va caure en el compte que els pagaments no eren fraudulents en absolut. "I, de sobte, quan ja la senyora, amb una diligència i una actitud fantàstica, ens deia que ja ho tenia tot fet, diu Núria: 'Bé, això d'Iberia sí que ho he fet jo'", va revelar Juan del Val, entre rialles.

Efectivament, els moviments sospitosos corresponien a pagaments petits fets per ella mateixa per a un vol. "7 euros perquè eren el seient, la maleta...", va explicar Núria Roca, reconeixent entre rialles que el pànic l'havia encegada. "Però no me'n recordava. Em semblava un frau!", va afegir, avergonyida però divertida.

El malentès va acabar amb la targeta anul·lada i una lliçó apresa. Ara, mentre espera que li enviïn una de nova, Núria Roca es queda sense accés directe al seu compte. Juan del Val va tancar el relat a 'El Hormiguero' amb una frase que va provocar les rialles del plató: "M'espera una setmana en què hauré de pagar-ho jo tot".