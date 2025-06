'Tentáculos' anuncia un nou horari després dels canvis de 'La Familia de la Tele'

Els canvis per a Carlota Corredera i 'Tentáculos' s'han convertit ja en quelcom del més habitual. La mateixa presentadora ha perdut el compte de quantes metamorfosis han experimentat ja i fins i tot ha arribat a clamar alt contra l'espai.

Els últims canvis han estat la recuperació de la marca 'Ni que fuéramos' i la doble sessió, migdia i prime time, que va ser cancel·lada per les baixes audiències. Ara, segons ha confirmat la presentadora al programa, 'Tentáculos' passarà a emetre's de manera ininterrompuda de 17:00 a 20:00 hores eliminant el seu prime time. Tot això amb l'objectiu que els fans d'aquests rostres puguin gaudir de 'La família de la tele' i de 'Tentáculos'.

I com bé han publicat a les seves xarxes, això sembla ser el canvi definitiu que arriba just després de la cancel·lació del segon acte de 'La família de la tele' amb una estètica renovada i amb la gran absència dels col·laboradors a La 1, com Belén Esteban.

| Canal Quickie

Així, 'Ni que fuéramos Tentáculos' afronta el seu enèsim canvi amb un programa especial de tres hores dedicat íntegrament al salseig. Una decisió que, més enllà de respondre a les discretes audiències de 'La família de la tele', també arriba com a resposta a les peticions de nombrosos fans i seguidors del format.

A més, 'Tentáculos' no estarà sol a Ten, ja que ahir va arribar a les pantalles 'Directe Gol', el format estrella de GOL que s'ha consolidat com l'espai més vist de la nit esportiva a la TDT després de nou temporades. El programa ofereix el millor seguiment de la jornada i tots els resums i reaccions, amb audiències per sobre dels 200.000 espectadors i el 3% de quota de pantalla.

Una incorporació que coincideix amb la desaparició de Gol Play de la TDT, prevista per al proper 14 de juny, cosa que reconfigura el panorama de la televisió en obert. En aquest nou context, la cadena Ten reforça la seva aposta per continguts d'entreteniment i actualitat amb aquesta nova graella:

09:36h - 'Crim a Los Angeles'

10:31h - 'Cas Tancat'

17:00h - 'Ni que fuéramos Tentáculos'

20:00h - 'Cas tancat'

22:50h - 'Directe GOL'