Tanca un altre canal en obert: Gol Play abandona la TDT el 14 de juny

Gol Play deixarà d'estar disponible en obert a través de la TDT a partir del pròxim 10 de juny. La decisió, que s'havia estat gestant des de fa diversos mesos, s'ha confirmat després de conèixer-se que DAZN ha adquirit els drets d'emissió del partit setmanal de LaLiga en obert. Un contingut clau que fins ara justificava la permanència del canal en la televisió digital terrestre.

Malgrat aquest tancament en obert, Gol Play no desapareixerà completament. El canal continuarà la seva activitat a través de la plataforma gratuïta Gol Stadium, així com en alguns operadors de televisió com Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV, Euskaltel i Telecable. Amb aquest moviment, Mediapro aposta per una distribució més digital i selectiva, adaptant-se als nous hàbits de consum.

Segons informa el diari Marca, Gol Play planeja aprofitar aquesta nova etapa per "tornar als seus orígens", recuperant una programació completament centrada en l'esport. Aquest retorn a l'enfocament original implicarà la desaparició de les sèries que en els últims anys havien guanyat espai en la seva graella.

Recordem que al juliol de 2023 es va marcar un abans i un després amb l'última emissió de 'El Golazo de Gol', el magazín esportiu diari presentat per Manolo Lama. Aquell tancament va marcar l'inici d'un reajustament econòmic per part de Mediapro, que buscava alleugerir costos davant la incertesa sobre la continuïtat del canal.

| Gol Play

La licitació dels drets del partit de LaLiga en obert va ser un altre punt clau en el desenllaç. RTVE va mostrar interès inicialment, però, després de la seva retirada,Mediapro va decidir mantenir l'emissió per complir amb l'obligació legal d'oferir aquest encontre en obert. Amb l'adjudicació recent a DAZN, ja no hi ha motius regulatoris per sostenir la presència de Gol Play en la TDT.

Recordem que les audiències no acompanyen des de fa temps a Gol Play que fa un any, al maig de 2023, va baixar de l'1% de quota, xifra que no ha aconseguit recuperar. De moment es desconeix què passarà en aquesta freqüència. No obstant això, és el segon canvi important en la TDT en els últims mesos, després del tancament de Disney Channel en obert el passat mes de gener.