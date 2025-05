Carlota Corredera clama alt contra 'Tentáculos' i revela el gran problema del format

Fa una setmana, Té i Canal Quickie anunciaven una nova revolució per a 'Tétacles'. El canal recuperava per sorpresa la marca 'Ni que fuéramos' després del seu final fa més d'un mes i mig. Així l'espai de Té tornaria fusionat amb 'Tétacles'.

Abans d'aquest anunci, Té va estrenar doble sessió de 'Tétacles' al migdia i en prime time. No obstant això, les baixes audiències de la versió diürna van provocar la seva cancel·lació després de tan sols cinc emissions. D'aquesta manera, l'edició nocturna ha continuat.

Com es pot veure, el programa no para d'adaptar-se a nous canvis amb l'objectiu d'aconseguir la màxima audiència possible. Encara que sembla ser que la presentadora, Carlota Corredera, no està portant molt bé tots aquests canvis i ha clamat alt entrant en brot.

| Canal Quickie

Tot va succeir en el programa d'ahir dimecres, 21 de maig, quan la conductora de 'Tétacles' va fer públic el gran problema. "Saps quin és el problema? T'ho diré. El problema és que en aquest programa hi ha una aturada d'hora i mitja, ¿d'acord? I això està acabant amb nosaltres".

"Si féssim el programa del tirón aquest senyor no tindria temps per discórrer maldats", expressavaCarlota Corredera referint-se a Kiko Hernández, el qual és conegut per les seves malignes ocurrències. "Jo no puc més. No es pot tenir aquest senyor al costat", va clamar la presentadora. Després d'això, Kiko Hernández ha demanat el seu acomiadament.

Així, visiblement enfadada, Carlota Corredera exigia un nou canvi d'horari, com si els anteriors no haguessin estat suficients. Aquest seria ja el quart ajust en la graella. "Osa, si us plau t'ho demano, s'ha acabat aquest horari", va etzibar la televisiva a la productora. Mentrestant, el riure es feia protagonista en el rostre de Kiko Hernández.

En audiències, l'edició de prime time de 'Tétacles' va ser la tercera emissió més vista de Té amb un 1,1% de share i 106.000 seguidors. L'espai de Carlota Corredera va congregar 375.000 espectadors únics al llarg de la seva més d'una hora d'emissió. En canvi, prèviament, 'Ni que fuéramos Tétacles', de 17:15h a 19h, va baixar a un 0,7% de quota i tan sols 51.000 fidels.