Les paraules de María Patiño després de saber-se la retallada de 'La Família de la Tele'

TVE ha decidit donar un nou gir a les seves tardes i el primer a sentir-ne l'impacte ha estat 'La Família de la Tele' després de les seves males audiències. A partir de dilluns 2 de juny, el programa reduirà la seva presència en pantalla i perdrà el seu segon bloc, quedant limitat a un sol tram d'una hora. La mesura, anunciada el passat divendres 30 de maig, ha generat una allau de reaccions, entre elles la de María Patiño.

La presentadora de 'La Família de la Tele' ha utilitzat el seu compte a X per compartir les seves impressions sobre aquest canvi dràstic en la programació. Conscient de la situació, ha llançat diversos missatges amb to reflexiu i directe: "No hi ha excuses, la realitat serà explicada. El fracàs et dona l'oportunitat per saber que cal començar de nou. Oportunitat que no tothom té".

Les paraules de María Patiño arriben després de setmanes complicades per al magazín. Les audiències no acompanyaven, els horaris canviaven constantment i les dades dels últims dies van acabar precipitant la decisió de RTVE. El dijous 29 de maig es van marcar mínims històrics, i el divendres 30 tampoc va oferir senyals de remuntada.

| RTVE

En aquest context, la presentadora ha continuat contestant a seguidors i detractors amb la mateixa barreja de realisme i esperança. "És la vida real. Encara no està escrit l'últim capítol", va escriure en un dels seus missatges. I va afegir en un altre: "No hi ha excuses. Però hi ha una finestra".

D'aquesta manera, des de dilluns, 'La Família de la Tele' s'emetrà únicament de 15:50h a 17:00h. A aquella hora començarà 'Valle salvaje' i 'La Promesa' li seguirà a les 17:50h. Al final de les sèries, a les 19:00h, s'emetrà l'espai 'El club de La Promesa', en què seguidors analitzaran el més destacat del capítol previ.

Després d'aquest bloc de ficció, a les 19:15h, hi haurà noves entregues de 'El Cazador stars', la versió amb famosos del concurs de Gorka Rodríguez. Quatre personatges coneguts competeixen en equip per aconseguir premis que donen a una causa solidària. Finalment, el magazín divulgatiu 'Aquí la terra', presentat per Jacob Petrus, tancarà a les 20:20h la programació de les tardes de La 1.