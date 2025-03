Andreu Buenafuente ja té nom i mes d'estrena per al seu nou projecte a La 1

El fitxatge d'Andreu Buenafuente per a La 1 ja és una realitat. L'ens públic ha tancat la incorporació del còmic, els últims projectes del qual han estat a TV3, cadena autonòmica catalana. Andreu Buenafuente arribarà a La 1 amb un format titulat 'Futuro Imperfecto', l'estrena del qual està prevista per a la primera setmana de maig.

Segons ha publicat en exclusiva El Confidencial Digital, 'Futuro Imperfecto' tindrà un enfocament d'humor d'autor i combinarà des de monòlegs a actualitat, entrevistes i música en directe. L'eix central del programa serà un monòleg d'una hora de durada, escrit i interpretat pel mateix Andreu Buenafuente. Aquest repassarà l'actualitat amb el seu característic estil, combinant humor i reflexió.

'Futuro Imperfecto' es gravarà al teatre La Fact de Terrassa amb públic en directe, oferint un format innovador dins de l'oferta televisiva actual. El format pretén connectar amb un públic ampli, apostant per un humor basat en el sentit comú i la transgressió, però sense caure en la mala educació ni en la desinformació. El to del programa es mantindrà fidel a l'estil que el còmic ha desenvolupat en els seus anteriors projectes: directe, amb marge per a la improvisació i amb tocs de crítica social.

| 3Cat

Encara que el programa ha estat concebut com un format setmanal, encara no s'ha concretat el dia exacte d'emissió ni el seu horari. La intenció de RTVE és reforçar la seva oferta d'entreteniment amb continguts que ofereixin una perspectiva personal i diferenciadora. A més, l'estructura del programa serà flexible, cosa que permetrà incorporar diversos formats de participació, incloent entrevistes, sketches i actuacions.

Pel que fa als convidats, es buscarà donar prioritat a aquelles figures que hagin tingut rellevància durant la setmana o que encaixin amb la identitat del nou format.

Aquest fitxatge d'Andreu Buenafuente marca el final d'una etapa a TV3. El presentador ha triomfat en els últims dos anys amb el seu exitós programa 'Vosaltres Mateixos' i amb els tradicionals monòlegs de Nadal. El format setmanal, emès a la nit de dilluns, es movia al voltant del 16% de quota de pantalla.