Surten a la llum el pressupost del nou programa de l'equip de 'Sálvame' a La 1

'La Familia de la Tele', el nou format de l'equip de 'Sálvame' per a La 1, està cada vegada més a prop de fer-se realitat. La pròxima setmana s'aprovarà en el Consell d'Administració aquest projecte, l'estrena del qual està prevista per després de Setmana Santa. No obstant això, ja ha sortit el pressupost que RTVE li dedicarà a aquest nou magazine per a les seves tardes.

Cal destacar que 'La Familia de la Tele' comptarà amb un equip de presentadors encapçalat per Aitor Albizua i Inés Hernand, que també compartiran plató amb María Patiño. Aquesta decisió va arribar després de la negativa de Marc Giró a sumar-se al projecte. Encara que 'La Familia de la Tele' segueix en fase de preproducció i encara ha de rebre l'aprovació del Consell d'Administració, ja s'han revelat alguns noms que formaran part dels seus col·laboradors, com Belén Esteban.

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva El Independiente, RTVE tancarà una primera temporada de 65 capítols de 'La Familia de la Tele' per 5,3M d'euros. Això suposa un cost de 81.500 euros per programa d'aproximadament unes dues hores. Cal destacar que, en comparació, 'La Promesa' té un cost d'uns 70.000 euros per capítol de 50 minuts.

| Canal Quickie

Recordem la direcció del programa recaurà en David Valldeperas, mític director de 'Sálvame', que actualment dirigeix 'Ni que fuéramos'. Al seu costat hi haurà Isa Morata, coneguda per la seva tasca en el programa de TEN. Tots dos estaran recolzats per un equip de quatre subdirectors. Bona part de l'equip creatiu i tècnic de 'Ni que fuéramos', a més, participarà en aquest nou projecte de TVE.

'La Familia de la Tele' tindrà una emissió diària de dues hores, ocupant la franja de 18:30h a 20:30h. Per tant, s'emetrà abans dels exitosos programes 'La Promesa' i 'Aquí la Tierra'. A més, sent un contracte de 65 capítols, té assegurada la seva permanència en graella fins a mitjans de juliol.

Cal destacar que l'esperada estrena de 'La Familia de la Tele' estaria programada per al dimarts 22 d'abril, coincidint amb el final de la Setmana Santa. El dilluns 21 és festiu en diverses comunitats, com Catalunya, Euskadi, La Rioja, Navarra i la Comunitat Valenciana, per la qual cosa han considerat més adequat llançar el programa un dia després. Fins aleshores, 'El Cazador' seguirà ocupant aquest horari amb doble emissió: un episodi inèdit i una reposició.