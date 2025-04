L'advertència clara de Nancho Novo després del que va succeir a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, els alerta de les maneres d'obrar de el senyor Pedro. Aquest divendres 4 d'abril, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Marta va alertar Damià dels moviments de el senyor Pedro i Tasio. Darío es va sincerar amb Fina, i van acostar postures, mentre Claudia va intentar convèncer la seva tia perquè veiés en Raúl amb altres ulls. Carmen i Fina, després de la tensió viscuda entre les noies de la botiga, van voler tendir ponts entre elles.

Herrera, per la seva banda, va començar a tractar en Luis per la seva anosmia. Darío va voler passar una nit amb Pelayo i María va rebre una misteriosa carta: potser tornava a casa De la Reina abans del que s'esperava. En descobrir que faltava una ampolla d'èter, Begoña va posar en un compromís al doctor Herrera.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Damià confessa a Digna les seves gelosies cap a el senyor Pedro. Gema i Joaquín busquen ser pares, i el cansament d'ella els dona esperances. Ja està embarassada? Pelayo explica a Marta la decisió que ha pres respecte al lloc que vol que Darío ocupi a la seva vida.

Conscient dels acostaments de el senyor Pedro amb Tasio i Carmen, Damià, personatge de Nancho Novo, els alerta de les maneres d'obrar de l'empresari. Després d'estudiar el cas, Herrera s'adona de l'agreujament de la malaltia de Luis, i ofereix al perfumista una possible solució. María no sap per què Jesús la va voler citar per a la lectura del testament, mentre Fina percep com Raúl fa ulls a Claudia.