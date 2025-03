Ana Rosa es pronuncia sobre el salt del seu fill, Álvaro Rojo Quintana, a Mediaset

Avui dimecres, 26 de març, s'ha estrenat a Mitele Plus 'Mis días en la cárcel', un videopodcast que recull el testimoni de condemnats mediàtics com Rosell, Villar o Torbesobre la seva experiència a la presó. Aquest nou format està presentat per Álvaro Rojo Quintana, fill d'Ana Rosa Quintana.

L'espai està conduït pels advocats penalistes Álvaro Rojo Quintana i Juan Manuel Medina. En cada episodi, els presentadors entrevistaran personatges públics que compartiran en primera persona com va ser el seu pas per la presó: "Donem veu a aquells que han viscut entre reixes: Cada episodi, un nou convidat ens explicarà com ha estat la seva vida a la presó, què va aprendre durant aquest temps i com la presó va deixar una marca en la seva vida".

| Mediaset

D'aquesta manera, el fill gran d'Ana Rosa Quintana, salta per sorpresa a la televisió amb aquest inèdit projecte. El nou presentador va estudiar Dret Penal, Penitenciari i 'Compliance' i compta amb el seu propi despatx. Cal destacar que ja havia participat en alguna ocasió com a expert a 'Tardear', però mai se'l va relacionar amb la presentadora. A més, segueix els passos del seu cosí, Kike Quintana, que ja és un rostre habitual del programa vespertí.

Amb motiu de la seva estrena, 'El programa de Ana Rosa' ha promocionat el videopodcast en la seva secció de 'El aperitivo'. Jano Mecha ha estat el responsable de donar pas al vídeo que resumeix a mode d'avançament el que els espectadors podran veure.

| Mediaset

En acabar, totes les mirades estaven posades en Ana Rosa Quintana i no ha trigat a pronunciar-se intentant desviar el tema: "A mi no em pregunteu res perquè no sé absolutament res". "No ha anat per casa dient 'mamà vas a flipar'?", li ha preguntat Carlos Latre, que aquesta vegada imitava Jorge Javier Vázquez.

"No li has donat cap consell?", qüestionava un col·laborador sorprès. "Jo quin consell li he de donar. Jo m'he assabentat quan ja estava fet", ha revelat taxativa la presentadora. "És un podcast d'advocats, si tampoc és una cosa...", aclarava deslligant-se d'aquest nou espai.

"Ara us dic, el veuré perquè em sembla interessantíssim", ha afegit en un acte de suport al seu fill. "Ha de ser duríssim perdre la teva identitat, perdre la teva llibertat, no tenir el teu telèfon, sense poder veure la teva família quan vulguis... Tot està dirigit, et diuen tot el que has de fer... És que no ens podem ni imaginar com s'ha de viure això. Però també és veritat que són persones que han fet alguna cosa per estar allà, és clar", sentenciava abans que el programa canviés de tema.