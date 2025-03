Antoni Montero no es talla i assenyala directament el que pocs saben de Belén Esteban

Antonio Montero no es calla i ho ha demostrat en una recent entrevista en la qual ha parlat sense filtres sobre la seva etapa a 'Sálvame'. Després del final del programa a Telecinco, les trajectòries dels col·laboradors van prendre camins diferents. Alguns han seguit junts en projectes com 'Ni que fuéramos', però Antonio Montero va seguir lligat a Telecinco, en programes com 'De Viernes' o 'Tardear'.

"Per a mi 'Sálvame' es va degenerar bastant. Jo crec que es van equivocar completament amb el tema del conflicte d'Antonio David. Crec que va ser un punt definitiu que va marcar el camí de tot i que jo a la productora li ho vaig dir", ha confessat Antonio Montero en una entrevista en el pòdcast 'Chico de revista'. El col·laborador també ha lamentat no haver-se sentit prou valorat a 'Sálvame' i va repassar els seus desencontres amb alguns dels seus companys.

"Lydia Lozano està dolguda perquè la vaig desemmascarar, i a mi tant me fa, però ella ho sap. Ella sap millor que ningú la seva vida", ha dit amb força. Quant a la seva relació actual amb la periodista, ho té clar: "A mi tant me fa que la Lydia s'enfadi... Jo no necessito la Lydia per a res a la meva vida ni ella em necessita a mi tampoc".

| Podcast Chico de revista

Tanmateix, Antonio Montero també ha deixat entreveure el seu desencant amb Belén Esteban i María Patiño. "Vaig felicitar a tots el dia que començaven el programa. Tots em van contestar excepte Belén Esteban, que ni tan sols em va dir gràcies ni res. Belén Esteban... que tindria molt a parlar jo de Belén Esteban", va afirmar molest.

A més, Antonio Montero va llançar un advertiment, assegurant que han existit situacions en què la col·laboradora no s'hauria portat bé: "Coses bastant dolentes. A mi m'ha decebut moltíssim, m'ha intentat fer la vida... en comptes d'ajudar-me, més difícil i m'ha fet putades que tinc proves per demostrar-ho".

| Podcast Chico de revista

"L'altra persona curiosa va ser María Patiño que li vaig posar un missatge donant-li l'enhorabona i felicitats i desitjant-li el millor i tal, i em va dir: 'ah, gràcies'. I ja. Curiosament també van dient coses de mi. No sé, jo els veig una mica rebentats, sincerament", va sentenciar, afirmant que els seus antics companys encara no han superat la seva sortida de Mediaset.

Per últim, va recordar un episodi en què, segons ell, Belén Esteban i María Patiño van actuar amb poca empatia després de la mort de Jimmy Jiménez-Arnau. "Jo sé que María va fer una cosa bastant lletja, i crec que Belén va ficar cizaña quan va morir Jimmy Jiménez-Arnau. Poc menys que deien que hi anava jo per un minut de glòria o no sé quina ximpleria, quan Jimmy era el meu amic. Jo tenia bastants raons per anar a fer un petó a la dona de Jimmy. Però bé, és que això em fa fins i tot pena per part seva, perquè creu el lladre que tots són de la seva condició", va concloure amb duresa.