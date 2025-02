Jorge Fernández deixa sense paraules 'Y ahora Sonsoles' en confessar com viu la seva malaltia

Jorge Fernández va entrar en directe aquest dilluns, 17 de febrer, a 'Y ahora Sonsoles' per relatar com viu amb la malaltia de Lyme, també coneguda com la malaltia de la paparra. El presentador va contreure aquesta malaltia fa dos anys, encara que la porta patint set anys,i ha assegurat que "t'hi treu les ganes de viure".

És una malaltia multifactorial que afecta el sistema endocrí, el sistema nerviós central, arriba a passar la barrera metoencefàlica i fins i tot afecta les articulacions. Una dolència poc coneguda a Espanya i que molts metges arriben a diagnosticar com a còlon irritable o fibromiàlgia.

Així, el presentador de 'La ruleta de la suerte' va compartir com li va afectar la malaltia transmesa per la picada d'una paparra i el seu estat actual. Va confessar que mai va sentir la picada, cosa que va complicar encara més el seu diagnòstic: "Mai me'n vaig adonar de la picada".

| Atresmedia

Jorge Fernández va relatar que va començar experimentant una pèrdua de pes:"Vaig començar a aprimar-me, la gent em deia que estava malalt", confessa per a aquest programa. Va perdre fins a 13 quilos i ha necessitat dos anys de recuperació.

Un dels principals problemes als quals es va enfrontar va ser el desconeixement per part dels metges d'aquesta malaltia:"Aquesta ansietat que tens pel no diagnòstic és el pitjor" ha assenyalat. A més, no va ser fins anys després quan el comunicador va saber realment que patia la malaltia de Lyme.

| Atresmedia

"La majoria dels metges no tenen ni punyetera idea de què és un Lyme", clama el presentador. Encara que sí que és veritat que cada vegada es detecten més casos al nostre país perquè la malaltia ja és més coneguda. Segons apunta Jorge Fernández, això "s'escapa de la medicina tradicional". A Espanya hi ha molt poca gent experta en la malaltia.

Els símptomes més comuns són erupció a la pell, febre, mal de cap i fatiga. A més dels símptomes físics, Jorge Fernández va subratllar el fort desgast emocional que va patir durant els dos anys de la seva recuperació. "T'hi treu les ganes de viure", va confessar. Per a aquells que sospitin de la malaltia, el presentador de 'La ruleta de la suerte' recomana fer-se el test Tickplex Plus, una de les proves més avançades, encara que va advertir que és costosa: "És una mica car, però és fonamental per saber si és veritat".

Els símptomes d'aquesta malaltia no van deixar fora de combat el presentador, que va continuar presentant 'La Ruleta de la Suerte': "Del plató de 'La Ruleta' no em treu ningú". A més, ha assegurat que va gravar "estant fet pols".