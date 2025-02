Leticia Requejo anuncia a 'Tardear' un gir de 180º en el cas d'Anabel Pantoja

La situació d'Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, continua sent incerta i canvia constantment. Fa tan sols uns dies, la investigació judicial semblava jugar a favor de la parella, després de l'aparició d'unes imatges que podrien haver exculpat David Rodríguez. No obstant això, les noves informacions apunten a un escenari diferent, segons ha revelat Leticia Requejo a 'Tardear'.

"Estan rebotats perquè la causa s'està dilatant molt", ha assegurat la periodista a 'Tardear'. "Hi ha documents i arxius que la jutgessa està analitzant amb lupa i no afavoreixen la versió que explica David i sobretot el que la setmana passada els traslladen a ells", ha afegit Leticia Requejo.

Aquesta nova situació judicial representa un dur revés per a la parella, que enfronta complicacions en el cas que investiga l'origen de les lesions de la petita Alma. Ambdós han optat per una defensa per separat, cosa que afegeix més tensió al seu entorn.

| Telecinco

Mentrestant, s'ha donat a conèixer l'existència de l'anomenada 'Operació Salvar a David'. Es tracta d'un moviment liderat per 28 amics, entre ells Mariló de la Rubia, ex amiga íntima d'Isabel Pantoja. L'objectiu d'aquest grup seria demostrar que Rodríguez "és un bon pare".

El descontentament d'Anabel Pantoja pel curs de la investigació ha quedat reflectit en la seva actitud davant la premsa. Durant el matí del dimarts 18 de febrer, la família s'ha traslladat des de Gran Canària a Sevilla, on van ser rebuts per Merchi. No obstant això, la capital andalusa no serà l'única parada, ja que, segons ha revelat el periodista Antonio Rossi, la següent destinació serà Còrdova, on coneixerà la família de David Rodríguez.

"La parella i el seu equip jurídic pensaven que això es resoldria amb més celeritat. També ells pensaven que, possiblement, amb les proves sobre la taula no hauria calgut esperar el seguiment. Està clar que això es deu a aquestes dues proves en l'informe d'alta d'Alma. La segona, sense cita concreta, però que es farà en les pròximes setmanes. És una prova important que no és qüestió de minuts, és més exhaustiva. L'equip jurídic suposa que aquesta prova sigui l'únic esglaó que necessita ja la jutgessa per decidir alguna cosa", va arribar a dir Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.