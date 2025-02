Paloma García-Pelayo fa un gir de 180º al cas Anabel Pantoja a 'Y ahora Sonsoles'

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, continuen sent investigats després de la confirmació per part del Tribunal Superior de Justícia de Gran Canària d'un possible delicte de maltractament infantil. Aquest dilluns, 'Y ahora Sonsoles' va oferir més detalls sobre l'estat de la investigació. Paloma García-Pelayo es connectava amb Fran Fajardo, periodista de Canarias 7 i el primer mitjà a revelar la notícia en exclusiva, i Carlos Quílez, qui aportava novetats crucials.

"El jutjat no té ni de bon tros ni a curt ni a mitjà termini la voluntat d'arxivar res, tot el contrari. És molt probable que d'aquí a poc veiem declarar tot l'equip mèdic que ha tractat el cas perquè acreditin exactament què va passar i quin tractament va seguir la criatura", va explicar Carlos Quílez a 'Y ahora Sonsoles', afegint que la investigació continua avançant sense signes de desistiment.

A més, el col·laborador va apuntar que no es pot descartar la possibilitat que tant Anabel Pantoja com David Rodríguez tornin a declarar. Cal destacar que, aquest diumenge, en ser abordat per 'Fiesta', el nuvi d'Anabel Pantoja va respondre amb un escuet "tot bé, normalitat". Aquesta actitud ha estat criticada per Pilar Vidal: "El tot va bé i normalitat, a mi no em sembla el més adequat".

| @anabelpantoja00

Paloma García-Pelayo, per la seva banda, va aprofundir en la veritable situació de la parella, desmentint qualsevol indici de normalitat. "Estupend perquè hi ha el seu nadó a casa, però normalitat cap. La investigació segueix endavant, pot haver-hi noves diligències i la preocupació d'Anabel és tremenda", va explicar la periodista.

"Sobretot perquè l'episodi de presumpta responsabilitat està protagonitzat sobretot per David i ha demanat ajuda perquè cal afrontar aquesta defensa. S'està buscant i de fet ja tenen una cita amb un despatx d'advocats a Madrid d'una de les primeres firmes amb un especialista en penal i que ha pogut portar casos d'aquest tipus. Estan lluny de la normalitat, molt preocupats i el que suposa contractar un advocat punter", va afegir a 'Y ahora Sonsoles'.

Finalment, Nacho Gay va assenyalar la discrepància entre les versions que Anabel Pantoja i David Rodríguez van oferir a l'hospital i davant el jutge i tots els informes mèdics. "Ha d'haver-hi un moment en què no són coincidents. Són importants els testimonis, però més ho són les proves", va concloure, destacant la rellevància dels elements materials en el desenvolupament del cas.