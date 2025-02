Els set convidats de 'De Viernes', amb un presentador i un esperat cara a cara

'De Viernes' tanca la setmana a Telecinco amb set convidats bomba per intentar millorar les seves audiències. José Manuel Díaz-Patón, Jaime Ostos JR, Jorge Javier Vázquez i Álvaro Muñoz Escassi formaran part dels personatges que passaran pel plató. A més, Terelu Campos respondrà a les crítiques que ha rebut davant el seu debut com a actriu en una obra de teatre

D'aquesta manera, José Manuel Díaz-Patón s'asseurà per primera vegada en un plató per ser entrevistat en la nova entrega de 'De Viernes'. L'advocat respondrà a Agatha Ruiz de la Prada després que aquesta confirmés la ruptura de la seva relació la setmana passada i revelarà si han mantingut contacte aquests dies. A més, abordarà la seva turbulenta relació amb Carmen Lomana, les dures paraules que ha rebut de la seva exparella i la seva suposada relació amb Marlene Mourreau.

Per la seva banda, Jaime Ostos JR visitarà 'De Viernes' per oferir la seva versió i mostrar totes les proves de la suposada agressióque va rebre en un esdeveniment del seu germà Jacobo. Aquest incident, que va succeir dilluns passat, els va portar a acabar a comissaria.

A més, Jorge Javier Vázquez estarà present per abordar les claus del pròxim estrena de 'Supervivientes' i confirmar la identitat d'un nou concursant. El reality, que comença el pròxim dijous 6 de març, ja té com a confirmats a Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi i Almácor. A més, Jorge Javier Vázquez descartarà a un dels col·laboradors de 'De Viernes' per viatjar a Hondures.

Just després, un dels seus primers concursants confirmats, Álvaro Muñoz Escassi, també s'asseurà al plató per abordar com afronta aquesta aventura. A més, parlarà sobre la seva relació amb Sheila Casas i del que ha succeït amb Hiba Abouk.

D'altra banda, Terelu Campos respondrà a les crítiques que està rebent davant el seu pròxim debut com a actriu en una obra de teatre. Finalment, 'De Viernes' també comptarà amb l'exconcursant de 'GH DUO' María Sánchez, La Jerezana, que mantindrà un cara a cara amb Nua Batle, parella de Miguel Frigenti. A més, tot apunta que la convidada també parlarà de la seva relació amb José María Almoguera.