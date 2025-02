'Tardear' cau en audiències davant 'Y ahora Sonsoles' just abans del seu gran canvi

Males notícies per a 'Tardear' a pocs dies del seu gran canvi a Telecinco. El pròxim dilluns 24 de febrer, les tardes de la cadena canviaran per sempre amb l'intercanvi de posicions del magazine d'actualitat i 'El Diario de Jorge'. No obstant això, uns dies abans, aquest dijous 20 de febrer, 'Tardear' ha caigut en audiències.

I és que, malgrat els canvis introduïts després de la sortida d'Ana Rosa Quintana, 'Tardear' continua sense funcionar en audiències. amb l'arribada de Verónica Dulanto juntament amb Frank Blanco, l'espai s'ha centrat més en la crònica social, també amb nous col·laboradors. No obstant això, 'Tardear' continua movent-se al voltant del 9% de quota de pantalla, molt lluny del lideratge en audiències.

D'aquesta manera, aquest dijous 20 de febrer, 'Tardear' ha caigut a Telecinco a un 8,5% de share i 636.000 seguidors. L'espai vespertí està 1,3 punts per sota de la mitjana de la cadena en el dia, que ha estat tercera amb un 9,8%. No obstant això, passen per 'Tardear' al llarg de la seva emissió 2.168.000 d'espectadors únics.

| Mediaset

Per tant, està molt lluny del seu principal competidor, 'Y ahora Sonsoles', que ha liderat la seva franja completa amb un 10,3% de quota i 786.000 fidels des d'Antena 3. 'Tardear' tampoc ha pogut contra 'La Promesa' (13,9% i 1.010.000), que ha estat líder absoluta des de La 1, però sí contra 'Valle Salvaje' (8,1% i 599.000) i 'El Cazador' (7,3% i 655.000).

Cal destacar que 'Tardear' tampoc ha tingut el millor teloner, ja que 'El Diario de Jorge' s'ha quedat en un 8,3% i 708.000 fidels, que compta amb un gran minut a minut començant en un 6.8% per acabar en un 10%. No ha pogut contra 'Sueños de Libertad', que ha liderat des d'Antena 3 amb un fantàstic 14,3% i 1.263.000. Ja després de 'Tardear', 'Reacción en Cadena' (9,6% i 976.000) ha aconseguit màxim de quota anual, encara que continua lluny de 'Pasapalabra' (18% i 1.840.000).

Recordem que, a partir del dilluns, la lluita per les audiències serà completament diferent després dels canvis a Telecinco. La franja arrencarà a les 15:45h amb 'TardeAR', que seguirà apostant per més show i entreteniment amb Frank Blanco i Verónica Dulanto. A continuació, a les 18:30h prendrà el relleu 'El Diario de Jorge', amb nous convidats anònims amb històries emotives, divertides i sorprenents.