Atresmedia ascendeix l'Àngel Llàcer amb un inesperat nou projecte com a presentador

Àngel Llàcer ha tornat a la televisió per continuar compartint la seva passió per la professió que tant estima. Després d'un temps allunyat dels focus per una malaltia que va posar en risc la seva vida, la seva fortuna i la seva fortalesa li han permès recuperar-se. I ara, amb renovada energia, s'enfronta a nous reptes professionals.

Actualment continuarà formant part del jurat de la nova edició de 'Tu cara me suena', que ja té els seus concursants confirmats. També s'enfrontarà a un nou repte com a presentador i serà a la mateixa cadena, a Atresmedia.

Segons confirma El Confi TV, Atresmedia ha tancat un acord per emetre 'Congelados', la versió espanyola del programa d'humor japonès 'Freeze. Aquest format, que ja ha estat produït per a la cadena portuguesa TVI, comptarà amb la participació de celebritats i Àngel Llàcer en serà el presentador.

| Atresmedia

El grup ha donat el seu vistiplau a l'adaptació espanyola d'un format originalment creat i produït per Fany Studio i Yoshimoto Kogyo per a Amazon Prime Video. La producció d'aquest nou programa estarà a càrrec de Fremantle (Mask Singer), que té els drets de producció a nivell global.

De què tracta 'Congelados'?

'Congelados' és un divertit game show de resistència en què els participants hauran de quedar-se congelats, és a dir, immòbils, fins que el presentador els alliberi. Segons ha conegut el citat mitjà, 'Tu cara me suena' serà qui porti les regnes d'aquest nou programa que es va alçar amb el premi al millor format de comèdia en la passada edició del MIPCOM, celebrat a Cannes.

La regla principal de 'Congelados' és molt simple: els concursants han d'entrar en una sala tancada i quedar-se completament immòbils. No obstant això, la dificultat augmenta quan han de resistir a una sèrie de trampes i trucs dissenyats per provocar una reacció. Des de maniquins que volen i globus gegants que exploten, fins a una varietat d'estímuls inesperats. Només aquells que aconsegueixin mantenir-se quiets es guanyaran un lloc a la gran final.

| ECTV

Els jugadors que mostrin més moviments, rialles o reaccions seran eliminats. Mentre que aquell que aconsegueixi mantenir-se immòbil i impassible durant més temps serà coronat com el guanyador i rebrà un generós premi. Atès que els participants són celebritats, és probable que el premi es destini a una ONG escollida pel vencedor.

"Freeze és un concurs únic i molt entretingut que pot ser gaudit per tots els públics, per la qual cosa esperem expandir encara més el format a l'estranger", va comentar Vasha Wallace, vicepresidenta executiva d'adquisicions i desenvolupament globals de Fremantle. La primera adaptació internacional del format s'ha dut a terme a Portugal i pròximament s'adaptarà al nostre país. El van estrenar el passat estiu, el van emetre a la nit del dissabte, i després del seu èxit ja han emès un total de tres temporades, a més d'un especial nadalenc la Nit de Nadal.