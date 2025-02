El dard de Miguel Lago cap a Frank Blanco que revifa la batalla amb 'TardeAR'

Fa una setmana, Frank Blanco no va dubtar a fer referència a la competència després del que va succeir simultàniament a 'TardeAR' i a 'Y ahora Sonsoles'. I és que, mentre Ágatha Ruiz de la Prada debutava com a col·laboradora a Telecinco, el programa de Sonsoles Ónega feia una connexió en directe amb la seva parella, Patón.

Després d'assabentar-se del que va passar, Frank Blanco i Verónica Dulanto no van dubtar a explicar-li a la seva nova col·laboradora el que va dir i fer l'advocat a 'Y ahora Sonsoles'. Ara ha estat Miguel Lago qui ha mencionat el presentador dedicant-li unes paraules.

Tot succeïa quan Sonsoles Ónega experimentava un lleu contratemps entrevistant a Manu Tenorio. El cantant estava confessant obertament els seus problemes de salut mental. La presentadora ha volgut posar en valor la importància d'aquests testimonis i preguntar al cantant quan va començar a trobar-se malament.

| Atresmedia

Ha estat en aquest moment quan Sonsoles Ónega ha paralitzat el programa. La seva directora li cridava l'atenció perquè se li havia baixat la cremallera del vestit i anava a ensenyar els pits: "Què passa? És que se'm baixa la cremallera", ha exclamat pujant-se el tancament.

I Miguel Lago ha aprofitat aquest contratemps per declarar en to jocós: "Però així puja l'audiència". "Però també puja l'audiència així que tu tria", repetia l'humorista. "És que m'estan dient la cremallera, la cremallera", comentava Sonsoles Ónega. "Però això Frank Blanco no ho pot fer, cal aprofitar", anotava Miguel Lago nomenant així la nova competència de 'Y ahora Sonsoles' des de la marxa d'Ana Rosa Quintana.

"És clar, aquí hi ha alegria", declarava Manu Tenorio atònit davant tal moment. Sonsoles Ónega s'ho ha pres amb humor expressant el següent: "On hi ha pèl hi ha alegria". Així, passant per alt aquest moment, ha reprès l'entrevista amb l'artista.

El programa de ahir de 'Y ahora Sonsoles' va liderar amb un correcte 10,6% de quota juntament amb 861.000 espectadors. Per la seva banda, 'TardeAR' segueix en segona posició en audiències amb un 9,4% juntament amb 754.000 telespectadors des de Telecinco.