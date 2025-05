Ana Rosa Quintana revela el que realment pensa de Melody després de la seva reaparició

La Melody ha tornat a acaparar titulars després del seu pas per Eurovisió, però aquesta vegada no per la seva actuació, sinó per les seves declaracions a la roda de premsa organitzada per RTVE. La cantant no va dubtar a assenyalar la manca de decisió creativa durant el certamen. Això ha provocat una allau de reaccions, entre elles, les de l'equip d''El Programa de Ana Rosa'.

"La Melody va fer la seva esperada roda de premsa i la veritat és que no es va callar res de res. Va carregar contra RTVE pel control que va exercir sobre la seva actuació i va dir que, per contracte, no podia parlar de política. Tot i que la cadena ho ha negat", va començar Jano Mecha el debat a 'El Programa de Ana Rosa'.

Després de repassar els moments clau de la compareixença, Màximo Huerta es va mostrar ferm en la seva defensa de la cantant: "M'encanta punt per punt. Perquè ara li estan dient de tot, que si revenida, que si no assumeix les crítiques, que si supèrbia. Fa setmanes que li diem 'diva, diva' i, quan actua com a diva, la gent diu: 'és que és diva'. A veure, aclareix-te".

| Mediaset

L'Ana Rosa Quintana va aportar una visió més conciliadora: "Ella va dir de la María Eizaguirre (dircom de RTVE) que era la que més l'havia recolzat. Ella pot pensar el que vulgui i potser està molesta perquè no es va veure un pla o tal, però és veritat que quan un va a Eurovisió hi ha un equip que decideix aquest tipus de coses".

"Potser hi ha hagut xoc i no se l'ha escoltada, però també és normal que hi hagi un coreògraf que decideixi. Però fixa't, jo no ho vaig veure com que va fer una crítica ferotge a RTVE. Ella explicava la seva opinió", afegia la presentadora de Telecinco.

La conversa va derivar en el conflicte entre la Melody i 'La Revuelta', el programa de David Broncano, que va fer unes bromes sobre la cantant després de la final d'Eurovisió. "Al primer programa que anirà no serà de TVE", va comentar Jano Mecha. Per la seva banda, Màximo Huerta va justificar aquesta postura: "Si no t'han tractat bé, per què vols anar a un programa on s'han burlat d'aquesta manera encara que semblin bromes molt de bar".

Finalment, des del plató de Telecinco es va llançar una invitació oberta a l'artista. "Aquí està convidada formalment i aquesta és casa teva", va assegurar Jano Mecha. A més, l'Ana Rosa Quintana no es va quedar enrere en el seu reconeixement al talent de la Melody: "És una fera a l'escenari, ho dona tot. Té moltes taules".