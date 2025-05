La important novetat de la propera entrega de 'Lo de Évole': tindrà públic

'Lo de Évole' tindrà públic per primera vegada. El mític programa d'entrevistes de Jordi Évole comptarà amb una entrega especial a laSexta on obrirà les portes als espectadors, marcant així un gir inèdit en el seu format habitual.

Acostumat a la intimitat de les entrevistes cara a cara, l'espai farà un gir inesperat en incorporar per primera vegada públic en la seva pròxima entrega. I no serà en un plató habitual: el programa es traslladarà a la Cartuja Center CITE de Sevilla, un espai amb capacitat per a 2.000 persones. En aquest format especial, Jordi Évole entrevistarà el còmic i actor Manu Sánchez, una de les cares més reconegudes de Canal Sur.

Serà una única sessió el dilluns 9 de juny, i les entrades costaran 20 euros. Tota la recaptació anirà destinada a la Planta Zero de Càncer Infantil de l'Hospital Universitari Virgen del Rocío. Un projecte que busca humanitzar els tractaments i oferir un entorn més amable tant per als petits pacients com per a les seves famílies.

El show tindrà lloc a les 21:00 de la nit i es podran comprar els tiquets a través de la pàgina de la Cartuja Center. Tot això ho ha anunciat Jordi Évole a través de les seves xarxes socials amb un vídeo humorístic en què fa broma per telèfon amb el sevillà sobre el lloc on fer l'entrevista: "Aprofitem que tu fas molts shows a la Cartuja i l'omplim".

| Canal Sur

Cal destacar que Manu Sánchez serà l'últim a passar per 'Lo de Évole'. En aquesta temporada, el català va rebre Lolita, Juan y Medio, María León, Gabriel Rufián o María Jesús Montero. I ho farà d'una manera molt especial donant tot el que es recapti a una bona causa.

Recordem que a l'abril de 2023, l'humorista va fer públic que li havien diagnosticat uncàncer testicular. Ho va revelar al programa de Juan y Medio, on va confessar que "no ha estat fàcil prendre la decisió". Malgrat la duresa de la situació, l'humorista va afrontar aquest procés amb el caràcter positiu i l'humor que el defineixen.

El passat mes de novembre, va afrontar una nova etapa en la seva recuperació després de sotmetre's a una complexa operació quirúrgica. Segons van informar Diario de Sevilla i El Correo de Andalucía, Manu Sánchez està "recuperant-se de manera satisfactòria del seu pas per quiròfan, on ha estat durant 13 hores". Això va suposar un moment clau en el seu camí cap a la curació, després d'haver afrontat prèviament un tractament oncològic que el va obligar a apartar-se temporalment de la televisió.

Actualment, el passat abril Manu Sánchez va informar els seus seguidors a través d'un comunicat del seu estat de salut. "Seguim curant-nos, estic curant-me, el camí és llarg i en aquestes estem. Quan hi hagi alguna novetat, seré jo qui us l'expliqui".