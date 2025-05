Telecinco cancel·la 'Reacció en Cadena' per les seves males audiències i ja prepara el seu relleu

'Reacció en cadena' s'acomiada de la graella de Telecinco. Mediaset ha decidit cancel·lar el concurs diari després d'una etapa de males audiències i una dura competència en la franja contra 'Pasapalabra'. Malgrat les renovacions recents, que incloïen nous jocs i canvis en el decorat, 'Reacció en Cadena' no ha aconseguit recuperar l'impuls que va tenir en els seus inicis.

Recordem que 'Reacció en Cadena' va arribar a conquerir un ampli públic durant l'etapa dels Mozos de Arousa, protagonistes de la seva època daurada. No obstant això, en els últims mesos, el format ha anat perdent tracció, enfrontant-se cada tarda a 'Pasapalabra'. La diferència de xifres és contundent: aquest mateix dimarts, el concurs d'Antena 3 va assolir un 21% de quota, mentre que Reacció en cadena amb prou feines va aconseguir un 9,1%.

No obstant això, segons ha publicat en exclusiva Informalia, Telecinco no es quedarà sense concurs diari. Molt aviat, Mediaset llançarà un nou concurs que ocuparà el mateix horari, estarà produït per Bulldog i podria estar també conduït per Ion Aramendi. Es tracta de l'adaptació de 'Tout le monde', un format internacional que porta des del 2006 triomfant a la televisió francesa.

| Mediaset

'Agárrate al asiento', el títol que tindrà el concurs a Telecinco, planteja un duel diari entre concursants. Seis participants competiran en dues fases per convertir-se en retador i tenir l'oportunitat d'enfrontar-se al campió del programa. Les preguntes, amb diferents nivells de dificultat, puntuen de manera diferent: 1 punt si s'ofereixen 2 possibles respostes; 3 punts si hi ha 4 opcions; i 5 punts si es respon sense ajuda. A la ronda final, el retador i el campió s'enfronten en dos temes: un triat per l'aspirant i un altre pel defensor del tron. Qui obtingui més punts, guanya.

D'aquesta manera, la idea de Telecinco és estrenar aquest nou concurs a l'estiu, una època habitual per provar nous formats. 'Agárrate al asiento' s'unirà a la tarda a 'Tardear' i 'El Diario de Jorge'. El primer segueix amb resultats molt fluixos a sobretaula, movent-se al voltant del 9% de quota, mentre que el segon ha pujat al doble dígit, encara que alguns dies també baixa al 9%.